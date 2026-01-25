군산시, 유니세프 아동친화도시 최고단계 인증 현판 제막

아동친화 정책의 지속성과 실효성 공식 인정

군산시는 지난 23일 시청 1층 현관에서 유니세프가 인정하는 아동친화도시 최고단계인 ‘상위단계 인증갱신’을 기념하는 현판 제막식을 진행했다./사진제공=군산시

군산시는 지난 23일 시청 1층 현관에서 유니세프가 인정하는 아동친화도시 최고단계인 ‘상위단계 인증갱신’을 기념하는 현판 제막식을 가졌다.

이번 행사는 군산시가 아동의 권리를 존중하고 아동이 행복하게 성장할 수 있는 도시 환경을 꾸준히 조성해 온 노력을 공식적으로 알리고, 향후 추진 의지를 대내외에 선언하고자 마련됐다.

행사에는 강임준 군산시장과 김우민 군산시의회 의장을 비롯해 아동친화도시 추진위원, 아동권리 옴부즈퍼슨 등이 참석해 재인증을 축하했다.

시는 2016년 유니세프 아동친화도시 최초 인증을 받은 이후, 2021년 상위단계 인증을 획득했다.

특히 이번 재인증을 통해 아동친화 정책의 지속성과 실효성을 다시 한 번 공식적으로 인정받았다.

그동안 시는 ‘어린이·청소년의회’ 운영을 통해 아동의 정책 참여 기회를 확대하고, ‘아동행복예산서’를 제작해 아동 관련 예산을 체계적으로 분석·관리하는 등 아동의 권리가 실제 시정에 반영될 수 있도록 행정 기반 역시 강화해왔다.

또한 △아동참여기구 운영 △아동권리 교육 확대 △놀이·문화 영역 강화 등 아동의 일상에 실질적인 변화를 가져오는 정책을 추진해 왔다는 점에 높은 평가를 받았다.

강임준 군산시장은 “이번 상위단계 인증갱신은 행정의 성과를 넘어, 군산시가 아동의 목소리에 귀 기울이며 함께 만들어 온 결과”라며, “앞으로도 아동이 존중받고 안전하게 성장할 수 있는 아동친화도시 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편, 시는 이번 현판 제막식을 계기로 아동친화도시 브랜드가치를 더욱 확산하고, 아동이 체감할 수 있는 정책을 앞으로도 발굴·추진해 나갈 계획이다.

군산=이환규 기자

