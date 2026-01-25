전북, ‘희망2026나눔캠페인’ 나눔온도 100도 조기 달성

지난 2023년 이후 3년 만의 나눔온도 100도

전북 도민들의 따뜻한 나눔이 모여 ‘희망2026나눔캠페인 나눔온도 100도’를 조기 달성했다.

전북사회복지공동모금회는 희망2026나눔캠페인에서 총 116억 1000만 원을 모금하며 나눔온도 100도를 달성했다고 25일 밝혔다. 희망2026나눔캠페인은 지난해 12월 1일부터 오는 31일까지 진행되며, 전북은 종료를 6일 앞두고 나눔온도 100도를 조기 달성했다.

나눔온도 100도 달성은 지난 2023년 이후 3년 만에 이뤄낸 성과로, 경기 침체와 고물가 등 어려운 경제 여건 속에서도 전북 도민과 기업, 단체들의 따뜻한 나눔이 모여 이뤄낸 결과다.

㈜새만금희망태양광이 3억 6000만 원, 전북은행이 3억 5000만 원, ㈜참고을 주성씨앤에어가 각각 1억 원을 기부했으며, 동우화인캠 익산공장과 임직원 일동이 8000만 원, 전주시설공단 임직원 일동이 5000만 원을 기부하며 나눔온도 100도 달성에 힘을 더했다.

아울러 올해도 어김없이 찾아온 얼굴없는천사와 임실삼계천사의 기부가 있었고, 캠페인 기간 중 아너소사이어티 회원도 6명이 신규로 가입했다.

신규 나눔리더스클럽으로는 전북특별자치도의사회, 나눔리더 골드로 다피네 의원이 가입하는 등 협회‧단체‧개인의 나눔이 꾸준히 이뤄졌다.

이와 함께 3만 2000여 명의 기부자들과 1400여 개의 법인들이 보내온 마음이 모여 역대 최대 모금액인 116억 1000만 원이 모금됐다.

해당 성금은 2026년 한 해 동안 도내 어려운 이웃들과 사회복지시설, 기관을 지원하는 데 사용될 예정이다.

한명규 전북사회복지공동모금회 회장은 “어려운 여건 속에서도 나눔에 동참해 주신 도민분들과 기업‧단체에 진심으로 감사드린다”며 “3년 만에 다시 달성한 나눔온도 100도는 전북이 여전히 서로를 돌보는 따뜻한 공동체임을 보여주는 결과로, 보내주신 소중한 성금이 도움이 필요한 이웃들에게 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 희망2026나눔 캠페인은 오는 31일까지 진행되며, 폐막식은 다음 달 2일 오전 11시께 오거리문화광장에서 진행된다.

김문경 기자

