코스닥 매수 사이드카 발동…코스닥150선물 6% 급등

코스닥 급등에 매수 사이드카가 발동된 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스닥 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

코스닥 지수가 급등하면서 26일 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카) 조처가 발동했다.

한국거래소는 이날 오전 9시 59분께 코스닥150선물가격 및 현물지수의 변동으로 향후 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지된다고 공시했다.

발동시점의 코스닥150선물 가격은 전 거래일 종가보다 105.10포인트(6.29%) 오른 1,774.60이었다.

현물인 코스닥150지수는 108.85포인트(6.56%) 오른 1,765.95이었던 것으로 집계됐다.

코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

