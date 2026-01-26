코스닥 매수 사이드카 발동…코스닥150선물 6% 급등

Trend news
코스닥 지수가 급등하면서 26일 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카) 조처가 발동했다.
한국거래소는 이날 오전 9시 59분께 코스닥150선물가격 및 현물지수의 변동으로 향후 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지된다고 공시했다.
발동시점의 코스닥150선물 가격은 전 거래일 종가보다 105.10포인트(6.29%) 오른 1,774.60이었다.
현물인 코스닥150지수는 108.85포인트(6.56%) 오른 1,765.95이었던 것으로 집계됐다.
코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.
