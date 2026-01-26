김재준, 군산시장 출마선언··· “청년이 돌아오고 시민이 안심하는 군산 만들겠다”

"군산 정치는 자기기만을 넘어 혁신 해야할 때” “중앙 경험·네트워크로 군산 대전환 이끌겠다”

26일 김재준 전 청와대 춘추관장이 군산시장 출마를 공식 선언했다./사진=문정곤 기자

"중앙을 알고, 정책을 알고, 군산을 사랑하는 젊은 리더십이 필요하다"

김재준 전 청와대 춘추관장이 26일, 군산시장 출마를 공식 선언하며 “낙후된 군산을 저주가 아닌 축복으로 바꾸겠다”고 밝혔다.

김 후보는 먼저 군산 원도심을 빌바오, 요코하마, 밴쿠버처럼 문화예술도시로 재생시켜 지역경제를 활성화하겠다고 강조했다.

이어 ‘5각형 정주혁명’을 통해 청년과 신혼부부가 안심하고 삶을 뿌리내릴 수 있는 주거, 양육, 교육, 의료, 일자리를 하나로 연결한 통합시스템 구축 계획을 제시했다.

청년 일자리 창출과 교육환경 강화는 국립군산대를 거점으로 한 신산업 인재 육성, ‘교육을 위해 찾아오는 군산’ 실현을 통해 추진하겠다고 설명했다.

24시간 응급의료체계 완비와 군산형 통합돌봄서비스 도입도 약속했다.

김 후보는 소상공인의 경영 부담을 덜고 시민의 삶의 질을 높이는 ‘포용과 품격의 도시’를 내세웠다.

‘소상공인 안심에너지 반값 지원’, 생활밀착형 공원과 체육시설 확충을 통해 시민 모두가 편안히 살아갈 수 있는 환경을 조성하겠다는 계획이다.

마지막으로 그는 “공직사회 혁신을 통해 군산을 대한민국에서 가장 깨끗하고 투명한 도시로 만들겠다”고 했다.

블록체인 기반 공공계약시스템과 AI윤리봇 도입으로 공직비리를 원천 차단하고, 청렴도 평가 1등급 달성을 목표로 삼았다.

김 후보는 “군산은 나의 운명이며, 중앙과 정책 경험을 군산 발전에 온전히 바치겠다”며 “넘어져도 다시 일어나는 도시, 위기를 기회로 바꾸는 군산을 시민 여러분과 함께 만들겠다”고 말했다.

한편 김 후보는 청와대와 국회에서 정책 경험을 쌓은 뒤 춘추관장을 역임했으며, 현재 더불어민주당 중앙당 정책위 부위원장을 맡고 있다.

군산=문정곤 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지