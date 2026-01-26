전주시 “국가예산 확보 사활…목표액 2조 3612억”

기획조정실 신년 브리핑…3대 분야 12대 과제 제시

최현창 전주시 기획조정실장이 26일 신년 브리핑을 하고 있다. /전주시

전주시가 내년도 국가예산 확보전에 나선다. 목표액은 2조 3612억 원으로 전년 대비 3% 상향한 액수다.

전주시 기획조정실은 26일 신년 브리핑을 열고 전주 대도약을 위한 △탄탄한 재정 기반 구축 △디지털 선도 도시 구현 △사람 중심 포용 행정 등 3대 분야 12개 과제를 제시했다.

전주시는 3년 연속 국가예산 2조 원대 확보 성과를 바탕으로 내년도 국가예산 확보 목표액을 올해보다 687억 원 증가한 2조 3612억 원으로 설정했다. 중앙부처 공모사업 목표액 또한 전년 대비 388억 원 증가한 1238억 원으로 상향 조정했다. 이와 관련 시는 시정 목표, 지역 발전에 부합하는 중앙부처 공모사업 중심으로 적극 대응해 나갈 예정이다.

올해 세입 목표액은 5526억 원이다. 전주시는 안정적인 지방 세수 확충을 목표로 세원 관리 체계를 고도화할 계획이다.

또 지역 경제 활성화를 위해 지역업체 우선 계약을 추진하고, 지방계약 한시적 특례를 적극 활용할 예정이다. 예산 집행 상황도 체계적으로 점검해 나간다.

디지털 선도 도시 구현을 위해서는 생애 주기별 AI 교육을 강화한다. 스마트 경로당 100곳, 스마트 지역아동센터 69곳을 거점으로 하는 디지털 교육, 돌봄 시스템을 완비해 디지털 사각지대를 해소한다는 구상이다.

사람 중심 포용 행정과 관련해서는 주 4.5일 근무제 등 유연근무제를 활성화한다. 간부 모시는 날과 같은 불합리한 관행도 근절해 나간다.

이와 함께 시민 생활 편의 증진을 위해 복합커뮤니티센터 건립을 확대한다. 효자4동 복합커뮤니티센터와 평화1동 복합커뮤니티센터는 각각 올해, 내년 준공을 목표로 건립 중이다. 금암동 복합커뮤니티센터 건립도 단계적으로 구체화해 나갈 예정이다.

최현창 전주시 기획조정실장은 “민선 8기 혁신 성과를 시민 체감형 정책으로 이어가겠다”고 말했다.

