임상규, 완주군 경제·일자리 1호 공약 발표

“임기 내 양질의 일자리 2만 개… 완주를 첨단 산업 메카로”

임상규 출마예정자

임상규 완주군수 출마예정자가 완주의 경제 도약을 위한 1호 공약으로 경제·일자리 분야의 구체적인 실행 방안을 발표했다. 임 출마예정자는 전북도 행정부지사와 기획조정실장을 역임하며 쌓아온 정책 기획 경험과 중앙 인맥을 바탕으로, 임기 내 양질의 일자리 2만 개를 창출하고 완주를 대한민국 첨단 산업의 중심지로 도약시키겠다고 밝혔다.

임 출마예정자는 “전북 국가 예산 9조 원 시대를 열고 새만금공항 예비타당성조사 면제를 이끌어낸 경험은 오직 완주를 위해 쓰일 자산”이라며, 봉동읍 일대 50만 평 규모의 수소특화 국가산업단지를 2030년 준공 목표보다 앞당겨 완성하겠다는 구상을 제시했다. 아울러 중앙부처와 지방자치단체를 두루 거친 네트워크를 활용해 100개 이상의 우수 기업을 조기 유치, 대규모 일자리 창출의 마중물로 삼겠다고 강조했다.

그는 기존 현대자동차와 KCC 등 대기업 중심의 산업 구조에서 벗어나, 피지컬 AI(Physical AI)와 그린 모빌리티를 연계한 미래 산업 전략도 함께 제시했다. 이는 완주 산업권과 경제권을 하나로 묶는 정체성 확립을 통해, 제조 기반을 넘어 첨단 기술이 융합된 고부가가치 산업 생태계를 조성하겠다는 구상이다.

임 예정자는 전북 행정부지사 시절 새만금을 이차전지 특화단지로 지정시킨 성과를 바탕으로, 새만금의 생산 기반과 완주의 수소·부품 인프라를 연계해 완주를 대한민국 최대의 첨단 소부장 공급 거점으로 육성하겠다고 밝혔다. 이를 통해 “일은 새만금에서, 거주와 교육은 완주에서 이뤄지는 광역 경제권 중심 도시 완주”를 만들겠다는 복안이다.

그는 “일자리는 숫자가 아니라 사람의 삶”이라며, 정주 여건과 교육 환경이 함께 개선되는 삶의 질 1위 도시를 약속했다. 2025년 인구 10만 명 돌파의 흐름을 발판 삼아, 완주를 전북을 넘어 대한민국에서 가장 젊고 활기찬 도시로 만들겠다는 포부도 함께 밝혔다.

완주=김원용 기자

