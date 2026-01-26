국영석, ‘완주형 7대 복지’ 공약 제시…"일자리 행복주식회사 설립"

국영석 출마예정자

국영석 완주군수 출마예정자는 26일 복지 분야 1호 공약으로 ‘모두가 행복한 완주형 7대 복지 정책’을 제안했다. 7대 복지 정책은 △경제·노동 △에너지·환경 △의료·건강 △주거·정주 △행정·참여 △보훈·역사 △반려·공존 복지로, 생애 전 주기를 아우르는 촘촘한 복지 체계 구축을 목표로 한다.

국 출마예정자는 일자리 복지 전담 기구인 ‘완주군 일자리 행복주식회사’를 설립해 지속 가능한 일자리를 창출하고, 지역화폐 기반 기본소득으로 선순환 경제를 만들겠다고 밝혔다. 도시가스 배관망 확충과 LPG 저장탱크 보급, 에너지 바우처 확대를 통해 에너지 복지를 강화하고, 공공산후조리원 건립과 병원 안심 동행 서비스, 0세 아기 돌봄 패키지로 의료·건강 복지를 실현하겠다는 구상이다.

또한 청년에게는 창업·주거 연계 공간을, 어르신에게는 의료·돌봄이 결합된 주거 복지를 제공해 생애 주기별 안식처를 마련하고, 찾아가는 민원 해결 서비스와 주민 참여형 복지정책으로 행정복지를 강화할 계획이다. 이와 함께 상시 보훈체계 구축과 반려동물 원스톱 복지, 반려동물 테마파크 조성도 공약에 포함됐다.

완주=김원용 기자

