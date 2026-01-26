차승환 민주당 정책위부의장, 정읍시장 출마

“정읍의 새로운 미래 설계도 다시 그리겠다” 정읍대개조 스타시티 제시

차승환 정책위부의장이 정읍시장 출마 기자회견을 갖고 스타시티 구상을 설명하고 있다. 사진=임장훈 기자

차승환 민주당 정책위부의장이 26일 기자회견을 갖고 “정읍의 도시 설계도를 다시 그려 시민이 행복하고 별처럼 빛나는 정읍을 만들겠다”며 정읍시장 출마를 공식 선언했다.

차 부의장은 “건축 기술사로 척박한 현장에서 도시의 뼈대를 세워온 도시건설 전문가”를 자임하며 "고도의 공학적 지식과 현장 중심의 행정력을 바탕으로 고향 정읍이라는 집을 다시 튼튼하게 짓겠다”고 포부를 밝혔다.

그는 정읍이 직면한 인구 감소와 경제 침체 위기를 극복하기 위한 해결책으로 △경제분야 정읍대개조 ‘ 스타시티’ 프로젝트 △사회분야 촘촘한 ‘복지 안전망’ 시공 △문화분야 과거와 미래가 공존하는 ‘명품 문화도시’ 디자인 등 3대 핵심 비전을 제시했다.

이어 스타시티 프로젝트는 “내장산 관광만 하고 떠나는 현재의 구조를 개선하는 전략이다" 며 “정읍시내 구도심 반경 800m 이내에 민속촌, 근대사 거리, 동학타워, 호텔 등이 어우러진 관광 타운을 조성하고 샘고을시장과 연계하는 장기계획이다”고 설명했다.

또한, 정읍방사선연구단지 바이오지식산업 등을 연계한 방사선바이오생명의료대학(원) 설립을 통해 청년이 돌아오는 첨단과학산업 메카로의 도약을 약속했다.

건축 전문가의 노하우로 만드는 부실공사 없는 ‘복지 안전지대’ 와 출산 장려금 상향 및 공공 산후조리원 확충, 어르신 맞춤형 의료·일자리 서비스, 청년 전용 임대주택을 합리적으로 공급하는 등 청년 정착 기반을 마련하겠다고 강조했다.

아울러 “동학 농민 혁명 정신을 세계적인 문화유산으로 브랜드화하고, 내장산과 도심 관광을 잇는 체류형 문화 콘텐츠를 강화하여 정읍을 과거와 미래가 공존하는 역사 도시로 만들겠다”는 구상을 밝혔다.

차승환 부의장은 “정읍 미래를 위한 시정 비젼을 제시한다" 며 "후대들에게 자랑스럽게 물려줄 ‘별처럼 빛나는 도시 정읍’을 시민과 함께 건설하겠다”고 강조했다.

정읍=임장훈 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지