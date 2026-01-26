전주혁신로타리클럽, 연탄 나눔 봉사활동

연탄 나눔 봉사활동에 참여한 전주혁신로타리클럽 회원들이 기념촬영을 하고 있다. /전주혁신로타리클럽

국제로타리 3670지구 전주혁신로타리클럽(회장 김용빈)은 지난 25일 완주군 이서면 정농마을 에너지 취약계층 2가구에 300장씩 총 600장의 연탄을 전달했다.

이날 김용빈 회장을 비롯한 전주혁신로타리클럽 회원과 가족 등 20여 명은 각 가정에 직접 연탄을 나르며 구슬땀을 흘렸다.

연탄을 받은 한 대상자는 “이렇게 직접 찾아와 연탄을 전달해 주니 큰 힘이 된다”며 “혼자 지내다 보니 겨울이 더 춥게 느껴졌는데 연탄과 함께 따뜻한 마음까지 전해주셔서 정말 감사하다”고 전했다.

김용빈 회장은 “2026년 새해를 맞아 전주혁신로타리클럽 회원과 가족들이 뜻깊은 시간을 보낼 수 있어서 매우 기쁘다”며 “앞으로도 다양한 봉사들로 지역 사회와 함께하겠다”고 말했다.

소미례 완주 이서면장은 “전해주신 따뜻한 손길에 우리 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있을 것 같다”며 “소중한 시간을 내어 봉사해 주신 전주혁신로타리클럽에 감사드린다”고 했다.

한편, 지난해 10월 창단한 전주혁신로터리클럽은 이번 연탄 나눔 봉사를 시작으로 장학금 나눔, 복지사각지대 지원 등 지역 사회와 함께하는 다양한 봉사활동을 펼칠 계획이다.

강정원 기자

