李대통령 “일부 아닌 ‘모두의 성장’으로…상생과 균형발전 강화”

이재명 대통령은 27일 경제 성장 전략의 핵심 방향으로 ‘모두의 성장’을 제시하며 대·중소기업 상생과 국토 균형발전을 강조했다.

또 최근 회복세를 보이는 주식시장의 정상화를 위해 불합리한 제도 개선에 속도를 낼 것을 주문했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “일부 대기업이나 특정 지역, 특정 부문이 아닌 모든 경제주체가 함께하도록 해야 한다”며 “그래야 ‘모두의 성장’으로 향하는 길이 넓고 단단해질 것”이라고 밝혔다.

이어 성장의 과실이 특정 계층에 머물지 않고 국민경제 전반으로 확산되어야 한다는 점을 분명히 했다.

특히 “중소기업과 벤처기업, 스타트업 등이 새로운 핵심 경제주체로 거듭나야 한다”며 “정부는 대·중소기업 상생 성장을 위한 기반 강화, 벤처 창업 활성화, 재도전 친화형 생태계 구축에 정책 역량을 집중해달라”고 당부했다.

그러면서 “우리 사회의 가장 심각한 문제라고 할 수 있는 국토 균형발전도 지속해 추진할 것”이라고 약속했다.

이 대통령은 최근 코스피 지수의 상승 흐름에 대해 “자본시장과 주식시장이 정상화의 길을 제대로 가는 것 같다”며 긍정적으로 평가했다.

이어 그동안 우리 자본시장이 저평가되었던 점을 들며 “미래 혁신산업 성장과 건전한 국민자산 증식의 토대로 거듭나고 있는 것”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 시장의 체질 개선을 위해 “자본시장 정상화의 발목을 잡는 여러 불합리한 제도를 신속하게 개선해 생산적 금융으로의 전환을 한층 가속해야 한다”고 주문했다.

