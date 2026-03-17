[여론조사 : 전북현안] 전북 시급한 현안은 ‘미래먹거리’

전북 시급현안 질문에 피지컬 AI 등 새 첨단산업 육성 답해 새만금 특자체 추진, 완전통합 등에도 답하면서 지역발전 기대감 커져

전북도민들은 전북에서 가장 시급하게 해결해야할 사안으로 전북의 미래먹거리인 첨단산업 육성을 꼽았다.(관련 기사 2, 3면)

오는 6·3 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 전북일보-JTV-전라일보 의뢰로 케이스텟리서치가 지난 13일부터 15일까지 실시한 ‘전북지역 지방선거 관련 여론조사’중 “전북의 시급한 현안은 무엇이라고 생각하십니까” 라는 질문에 응답자 중 가장 많은 27%가 ‘피지컬AI, 방위산업, 반도체 등 첨단산업 육성’을 꼽았다.

이어 ‘새만금 특별자치단체 추진’이 18%였으며, ‘완주·전주 통합’ 17%, ‘새만금 신공항 건립’ 13% 등의 순으로 답했다.

이외에도 ‘공공기관 2차 이전(7%)’, ‘공공의대 건립(5%)’, ‘전주올림픽 유치’와 ‘전북금융중심지 지정’은 각 4%의 응답률을 보였다.

이 같은 조사결과는 과거 새만금 개발 위주 전북현안이 최근 피지컬 AI와 현대자동차 9조원 투자협약, 수소생태계조성 등 굵직한 현안들이 새로 부각되면서 도민들의 기대가 그만큼 큰 것으로 분석되고 있다.

이번 여론조사는 SKT·KT·LGU+ 등 3개 통신사가 제공한 휴대전화 가상(안심)번호 상 무선전화 면접조사로 진행됐다. 표본 크기는 전북특별자치도 14개 시·군을 성·연령·5개 권역별 층화 확률로 구분해 지역에 거주하는 만 18세이상 남녀 1029명이다. 응답률은 23.0%, 표본오차는 95%신뢰수준에서 ±3.1% 포인트다. 조사 값은 소숫점 첫째 자리에서 반올림해 정수로 표기했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼수 있다.

전북 지방선거 관련 여론조사 설문지_00전북_최종.pdf

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지