전북소방본부 “리튬이온배터리 화재 주의하세요”

최근 5년간 139건 발생⋯8명 부상·37억여 원 재산 피해 외부 충격·과충전 등 원인⋯킥보드·스쿠터 등 실외 충전 권장

27일 익산 보조배터리 폭발로 서랍장 등이 소실되어 있다./ 전북소방본부

도내 리튬이온배터리 화재가 잇따르고 있어 사용 시 주의가 필요하다.

28일 전북특별자치도소방본부에 따르면 최근 5년(2021~2025년)간 도내에서 발생한 리튬이온배터리 화재는 총 139건으로, 이로 인해 8명이 다치고 총 37억 7000만 원 상당의 재산 피해가 발생했다.

자동차 등에서 발생한 리튬이온배터리 화재가 28건으로 가장 많았으며, 공동주택에서 24건, 단독주택에서 18건이 발생해 그 뒤를 이었다. 특히 139건의 화재 중 72건이 배터리를 충전하던 중에 발생했던 것으로 조사됐다.

실제 지난 27일 오전 5시 20분께 익산시 송학동의 한 아파트에서 충전 중이던 보조배터리가 폭발했다. 다행히 거주자가 소화기로 자체 진화에 성공해 보조배터리와 서랍장, 매트리스 등만 일부 소실되고 인명 피해는 없었다. 소방 조사 결과 폭발한 보조배터리는 리튬이온배터리였던 것으로 확인됐다.

앞서 지난해 3월 전주시의 한 아파트 침실에서 충전 중이던 전동스쿠터 배터리가 폭발해 690만 원 상당의 재산 피해가 발생하기도 했다.

고밀도인 리튬은 좁은 공간에도 충전을 많이 할 수 있어 전동킥보드, 보조배터리 등에 널리 사용되고 있다. 그러나 외부 충격과 과충전, 과열 등이 가해지면 배터리가 폭발할 위험이 있는 것으로 분석됐다.

공하성 우석대학교 소방방재학과 교수는 “리튬이온배터리에 외부 충격이 가해지면 분리극이 손상되면서 내부의 선이 붙고, 전류가 최대로 올라가면서 엄청나게 많은 열이 발생할 수 있다”며 “이후 열이 폭발적으로 발산되면서 옆쪽 셀에 퍼지고, 연쇄적으로 폭발이 발생하는 것”이라고 설명했다.

이에 전북소방본부는 보조배터리는 KC 인증 제품을 사용하고, 충전 중 과열·이상 징후가 보이면 즉시 사용을 중단해야 한다고 강조했다. 아울러 충전이 끝나면 바로 분리하고, 불에 타기 쉬운 물건 주변이나 수면 중 충전은 피하는 등 올바른 충전 습관이 화재를 막을 수 있다고 당부했다.

또한 전문가는 전동킥보드‧스쿠터 등을 외부에서 충전할 수 있도록 공간을 마련하고, 변형된 배터리는 폐기해야 한다고 제언했다.

공하성 교수는 “안전을 위해 건물 밖에서 킥보드와 스쿠터 배터리를 충전할 수 있도록 공간을 마련하는 것이 필요해 보인다”며 “변형된 배터리는 열폭주 전조 현상이 나타난 것으로, 교체 및 폐기 처리해야 한다”고 말했다.

