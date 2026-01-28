“누군가 살릴 기회 온다면…” 한기문 씨, 장기기증으로 5명에게 새삶 선사

한기문 씨/한국장기조직기증원

한국장기조직기증원은 한기문(55) 씨가 지난 7일 인하대학교병원에서 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살리고 하늘의 별이 됐다고 28일 밝혔다.

한 씨는 지난 5일 오토바이 배달 중 어지럼증을 느껴 병원으로 긴급 이송됐으나 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

그는 평소 가족에게 연명치료를 하고 싶지 않고, 뇌사 판정을 받아 누군가를 살릴 기회가 온다면 기증을 통해 다른 생명을 살리고 싶다는 뜻을 남긴 것으로 알려졌다. 가족들은 이러한 한 씨의 뜻에 따라 희망을 나누고 싶다는 마음으로 기증에 동의했다.

이후 한 씨는 심장, 폐장, 간장, 양측 신장을 기증해 5명의 소중한 생명을 살렸다.

정읍에서 2형제 중 장남으로 태어난 한 씨는 평소 따뜻하고 배려심이 많은 성격이었으며, 언제나 다른 사람들에게 긍정적으로 대하는 자상한 성품을 가졌던 것으로 전해졌다.

한 씨의 동생은 “형에게 더 많은 관심을 가지고 챙겨주지 못한 것이 미안하고, 이렇게 이별하게 되니 후회만 남는 것 같다”며 “그동안 어머님과 다른 가족들 잘 챙겨주고 보살펴 준 것이 너무나 고마웠고, 하늘나라에서 잘 지내”라고 인사를 전했다.

그러면서 “오토바이 운전으로 일하는 분들이 다양한 위험에 노출된 상황”이라며 “사회적 논의를 통해 이러한 부분에 대한 보완책이 마련됐으면 좋겠다”고 희망했다.

이삼열 한국장기기증원장은 “삶의 끝에서 다른 생명을 살리기 위해 모든 것을 내주신 기증자와 유가족들의 따듯한 사랑에 감사드린다”며 “한국장기조직기증원은 기증자와 유가족의 사랑이 다른 생명을 살리는 희망으로 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

