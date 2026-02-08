조국 대표 “민주당, 혁신당과 합당 여부 13일까지 밝혀달라”

지난 1월 22일 전주를 방문한 조국 조국혁신당 대표. /연합뉴스

조국혁신당 조국 대표가 더불어민주당에 13일까지 합당에 대한 공식 입장을 밝혀달라고 촉구했다.

조 대표는 8일 국회에서 기자간담회를 갖고 “13일까지 공식 답변이 없다면 합당은 없는 것으로 간주하겠다”고 밝혔다. 민주당은 정청래 대표가 당원 의견 수렴 후 입장을 발표할 계획이라고 답했다.

조 대표는 “합당하지 않으면 선거연대를 할지, 아니면 각자 경쟁할지 명확히 결정해달라”며 민주당에 비전과 가치에 대한 태도를 요구했다.

그는 민주당 내 합당을 둘러싼 논란과 밀약설에 대해 반박하며, 혁신당은 대선 때 이재명 후보의 당선을 위해 후보를 내지 않은 바 있다고 강조했다.

조 대표는 정 대표와의 회동을 제안하며, 합당 결정 후 대표 간 만남을 통해 다음 단계를 논의하겠다고 했다. 이에 대해 민주당은 의원총회와 의견 수렴을 거쳐 빠르게 입장을 정하겠다는 방침이다.

서울=이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지