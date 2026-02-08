이전기사
전북일보로고

조국 대표 “민주당, 혁신당과 합당 여부 13일까지 밝혀달라”
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-02-08 17:52 (Sun)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 정치일반

조국 대표 “민주당, 혁신당과 합당 여부 13일까지 밝혀달라”

이준서 웹승인 2026-02-08 16:22 수정 2026-02-08 16:22

지난 1월 22일 전주를 방문한 조국 조국혁신당 대표. /연합뉴스

조국혁신당 조국 대표가 더불어민주당에 13일까지 합당에 대한 공식 입장을 밝혀달라고 촉구했다. 

조 대표는 8일 국회에서 기자간담회를 갖고 “13일까지 공식 답변이 없다면 합당은 없는 것으로 간주하겠다”고 밝혔다. 민주당은 정청래 대표가 당원 의견 수렴 후 입장을 발표할 계획이라고 답했다.

조 대표는 “합당하지 않으면 선거연대를 할지, 아니면 각자 경쟁할지 명확히 결정해달라”며 민주당에 비전과 가치에 대한 태도를 요구했다. 

그는 민주당 내 합당을 둘러싼 논란과 밀약설에 대해 반박하며, 혁신당은 대선 때 이재명 후보의 당선을 위해 후보를 내지 않은 바 있다고 강조했다.

조 대표는 정 대표와의 회동을 제안하며, 합당 결정 후 대표 간 만남을 통해 다음 단계를 논의하겠다고 했다. 이에 대해 민주당은 의원총회와 의견 수렴을 거쳐 빠르게 입장을 정하겠다는 방침이다.

서울=이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#조국 #조국혁신당 #합당 #민주당
이준서 imhendsome@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr