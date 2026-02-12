이전기사
군산교도소, 시민합창단 초청 문화공연 '호응'
UPDATE 2026-02-12 21:18 (Thu)
군산교도소, 시민합창단 초청 문화공연 ‘호응’

이환규 웹승인 2026-02-12 17:07 수정 2026-02-12 17:07

군산교도소은 설명절을 맞아 수용자들의 심리적 안정을 위한 교화행사로 ‘군산시민합창단(단장 이성규)’을 초청, 문화공연을 진행했다./사진제공=광주지방교정청 교정연합회

군산교도소(소장 조항덕)은 설명절을 맞아 11일 수용자들의 심리적 안정을 위한 교화행사로 ‘군산시민합창단(단장 이성규)’을 초청, 문화공연을 진행했다.

시민들로 구성된 군산시민합창단은 이날 교도소 공연에서 ‘고맙소’, MY Way’ 등 총 11곡의 음악을 선보여 호응을 얻었다.

김흥업 지휘자는 “사회에서 철저하게 격리된 교도소를 찾아 공연을 하게 돼 의미가 뜻깊다”면서 “수형자들이 우리들의 합창을 듣고 조금이나마 마음의 위안을 얻었으면 한다”고 전했다.

한편 이날 홍용승 광주지방교정청 교정연합회장은 문화공연에 참석한 수용자들을 위해 간식 등을 제공하는 등 따뜻한 마음을 나눴다.

군산=이환규 기자

#군산교도소 #군산시민합창단
