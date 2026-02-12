장수군 “비상계엄 당시 청사 폐쇄 없었다” 조국혁신당 주장 정면 반박

평상시 수준 방호 체계 유지 허위 주장 반복 시 법적 대응

장수군이 12일 지난 12·3 내란 당시 청사를 폐쇄하거나 출입을 통제했다는 조국혁신당 전북특별자치도당의 주장에 대해 “전혀 사실 무근이다”며 강하게 반박하고 나섰다.

장수군은 조국혁신당 전북도당이 제기한 청사 폐쇄 의혹과 관련해 “정부의 부당한 지침을 맹목적으로 따르지 않았으며 당직자 기본 방호 임무에 따라 당직자 중심의 평상시 수준 청사 방호 체계를 유지했다”고 밝혔다. 또 “긴박한 상황에서도 군민 안전과 지역 안정을 지키는 것이 최우선 원칙이었다”고 강변했다.

군 관계자는 “명백한 사실관계 확인 없이 허위 주장을 반복할 경우 법적 대응을 포함한 강력한 조치를 취하겠다”고 밝혔다.

앞서 이날 조국혁신당 전북도당은 전북도의회에서 기자회견을 열고 12·3 내란 당시 전북도청과 도내 8개 시·군 청사의 출입을 전면 통제하고 공공기관을 폐쇄했다며 전북도지사와 관련 기초자치단체장을 내란 동조 및 직무유기 혐의로 2차 종합특검에 고발하겠다고 발표했다.

전북도당은 “경기도와 광주광역시는 위헌적 중앙정부 계엄 지침을 거부하고 청사를 개방해 시민 보호에 나섰다”며 “반면 전북 일부 단체장들은 청사 출입을 통제하고 공공의 문을 폐쇄했다”고 주장했다.

또 자치단체장의 주민 보호 책무를 언급하며 청사 폐쇄 조치의 적법성과 책임 여부에 대한 수사가 필요하다고 강조했다.

전북도당은 청사 폐쇄 결정의 최종 지시 주체와 지침 전달 과정, 중앙정부와 지자체 간 교감 여부, 직무유기 또는 내란 동조 해당 여부 등을 철저히 수사할 것을 촉구했다.

한편 장수군은 향후에도 각종 위기 상황에서 법과 원칙에 따라 냉정하고 책임 있게 대응하며 군민이 안심할 수 있는 안정적인 행정을 이어가겠다는 입장을 밝혔다.

