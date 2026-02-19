한국 BBS 익산지회, 다문화가정 청소년 꿈 응원

글로벌드림 장학금 전달식 열고 7명에게 장학금 전달

한국 BBS 익산지회(지회장 김이남)가 지난 13일 익산시가족센터에서 글로벌드림 장학금 전달식을 열고 지역 내 다문화가정 청소년들의 건강한 성장을 응원하고 있다./사진 제공=익산지회

한국 BBS 익산지회(지회장 김이남)가 지난 13일 익산시가족센터에서 글로벌드림 장학금 전달식을 열고 지역 내 다문화가정 청소년들의 건강한 성장을 응원했다.

이날 익산지회는 사전에 추천된 다문화가정 모범 청소년 7명에게 각 20만 원의 장학금과 소정의 상품을 전달하며 격려하는 시간을 가졌다.

김이남 지회장은 “학생들이 항상 꿈과 희망을 잃지 않고 더욱 열심히 노력해 보다 더 큰 나무로 성장하길 바란다”며 “앞으로도 지역 청소년들이 학업에 열중하고 꿈을 키울 수 있도록 다양한 사회공헌활동을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.

이정임 센터장은 “BBS 익산지회의 지속적인 관심과 후원에 감사드리며, 이번 장학금이 아동들에게 학업 동기와 희망을 심어주는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 모든 아동이 차별 없이 성장할 수 있는 돌봄 환경을 만들어가겠다”고 말했다.

한편 한국 BBS 익산지회는 불우·문제·위기 청소년과의 1대1결연을 통해 그들의 형제·자매·친구가 되는 BBS 운동(Big Brothers & Sisters Movement)을 적극적으로 실시하는 단체로 현재 70여 명의 회원이 활동하고 있으며, 2009년부터 매년 설·추석 명절과 어린이날, 연말 등 4번의 장학금을 전달하며 지역에 선한 영향력을 전파하고 있다.

익산=송승욱 기자

