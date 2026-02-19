이전기사
전주·군산·장수지역 학교 4곳 3월 문 연다
이강모 웹승인 2026-02-19 16:35 수정 2026-02-19 16:35 
전주솔내·군산새빛유치원, 군산 내흥초, 장수 덕유샘학교

전주시 송천동의 전주솔내유치원, 군산시 내흥동의 군산새빛유치원과 군산내흥초등학교, 장수군 계북면의 덕유샘학교 등 총 4개 학교가 새학기가 시작되는 3월부터 개원한다.

전주솔내유치원은 16학급, 군산새빛유치원은 14학급, 군산내흥초등학교는 25학급, 덕유샘학교는 7학급 규모로 신입생을 맞이한다.

전주솔내유치원, 군산새빛유치원, 군산내흥초등학교는 전주와 군산 개발지구 내 공동주택 학생 증가에 따라 문을 열게 됐다.

장수 옛 원촌초 부지에 들어서는 덕유샘학교는 동부산악권 특수학교로, 장수와 무주, 진안 지역 특수교육대상학생들의 교육환경 개선에 도움이 될 것으로 기대된다.

김정주 행정과장은 “학생과 학부모가 안심할 수 있도록 개교 전까지 세부 점검과 준비를 철저히 진행하고 있다”며 “앞으로도 아이들의 학습 여건 개선과 안전한 교육환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

이강모 기자

#전주솔내유치원 #군산새빛유치원 #덕유샘학교 #내흥초
이강모 kangmo518@hanmail.net
