무주서 쾅쾅쾅…눈길 교통사고 잇따라
UPDATE 2026-02-24 17:37 (Tue)
무주서 쾅쾅쾅…눈길 교통사고 잇따라

김문경 웹승인 2026-02-24 17:09 수정 2026-02-24 17:09

무주경찰서 전경./전북일보 DB

무주에서 눈길 교통사고가 잇따라 발생했다.

24일 무주경찰서에 따르면 이날 낮 12시 15분께 무주군 부남면의 한 도로에서 승용차가 나무를 들이받는 사고가 발생했다. 이 사고로 운전자 A씨(60대‧여)가 다쳐 병원으로 이송돼 치료 중이다.

앞서 낮 12시 10분께는 무주군 설천면의 한 도로에서 B씨(60대)가 몰던 4.5톤 트럭이 전신주를 들이받았다. 이 사고로 부상자는 발생하지 않았지만, 트럭 일부가 파손된 것으로 파악됐다.

이날 오후 1시까지 무주군 무주읍에는 1.5㎝의 눈이 내렸다. 

경찰은 두 사고 모두 눈길에 미끄러져 발생한 사고라고 보고 정확한 경위를 조사 중이다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#무주 #눈길 #사고
김문경 sale0330@daum.net
