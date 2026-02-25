익산시장 출마 조용식 선대위 “최정호·최병관 정책 연대는 야합”

최정호 부동산 투기 의혹·최병관 윤석열 인수위 경력 지적

조용식 익산시장 예비후보의 배승철 선거대책위원장이 25일 익산시청에서 기자회견을 열고 최정호·최병관 정책 연대에 대해 “익산의 미래를 위한 결단인지, 정치적 이해관계에 따른 야합인지 묻지 않을 수 없다”고 지적하고 있다./사진=송승욱 기자

조용식 익산시장 예비후보 선거대책위원회가 경쟁 상대인 최정호·최병관 정책 연대에 대해 “익산의 미래를 위한 결단인지, 정치적 이해관계에 따른 야합인지 묻지 않을 수 없다”며 날을 세웠다.

배승철 선거대책위원장은 25일 오후 익산시청에서 긴급 기자회견을 열고 “부동산 투기 의혹과 윤석열 정권 인수위 경력이 익산의 미래인가”라며 “정치에서 연대 자체를 문제 삼는 것은 아니지만, 그 출발점이 가치와 신뢰가 아닌 선거 구도라면 시민의 공감을 얻기 어렵다”고 지적했다.

이어 “최정호 예비후보는 과거 국토교통부 장관 후보자로 지명됐으나 부동산 투기 의혹 논란 속에 낙마한 바 있다”면서 “과거 논란에 대해 익산시민 앞에 충분히 책임 있게 설명했는지 시민들은 묻고 있다”고 직격했다.

최병관 전 전북특별자치도 행정부지사에 대해서는 “행정 경험 자체를 문제삼는 것이 아니라, 윤석열 정부 인수위 핵심 참여 경력을 가진 인물과 부동산 논란으로 낙마한 인물이 손을 잡는 모습은 시민들께 ‘가치 연대’인지 ‘정치 생존 연대’인지 의문을 남긴다”고 꼬집었다.

한편 최정호 익산시장 예비후보와 최병관 전 전북특별자치도 행정부지사는 이날 오전 익산시청에서 공동 기자회견을 열고, 정책 연대를 공식 선언했다.

익산=송승욱 기자

