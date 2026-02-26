민주당, 군산·김제·부안갑 ‘전략공천’ 열어둬…“공정성 체감이 핵심”

황희 위원장 “지역위원장 공석·불공정 우려 땐 중앙이 맡을 수 있어” 정청래 ‘4무 원칙’ 재확인…“전략공천은 최소화, 투명 절차로 진행”

더불어민주당 전략공천관리위원장 황희 의원/연합뉴스

더불어민주당 6·3 지방선거 전략공천관리위원회가 26일 첫 회의를 열고, 군산·김제·부안군갑 등 지역위원장이 비어 있는 4곳의 국회의원 재·보궐선거구 등에는 전략공천을 적용할 수 있다는 기준을 내놨다.

시도당 심사 과정에서 잡음이 생기거나 공정성 논란이 예상되는 경우에도 중앙 차원의 전략공천이 가능하다는 취지다.

민주당 전략공관위원장인 황희 의원은 이날 “전략공천은 원칙적으로 최소화하겠다”면서도 “지역 조직이 정상적으로 작동하지 않거나 심사 공정성에 의문이 제기되는 상황에선 예외가 불가피할 수 있다”고 밝혔다.

재·보궐선거 지역의 경선 방식은 한 가지로 못 박지 않았다. 황 의원은 “제한된 방식의 경선이 될 수도 있다”며, “무엇보다 유권자 입장에서 공천 과정이 정확하고 투명하다는 인식이 분명히 전달돼야 한다”고 강조했다.

민주당은 앞서 정청래 당 대표가 공언한 ‘4무 원칙’도 다시 꺼냈다.

부적격 후보 배제, 억울한 컷오프 방지, 낙하산 공천 차단, 불법·불공정 심사 근절을 약속한 것으로, 전략공천 기준을 제시하면서도 공천의 신뢰를 흔드는 관행은 끊겠다는 메시지를 동시에 던진 셈이다.

서울=이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지