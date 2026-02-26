‘9개월여의 기다림’ 이재명 대통령 ‘전북 타운홀 미팅’ 열린다

각종 국정 설명회 이어 도민 200명 선정, 자유롭게 질의응답 피지컬 AI, 지역균형발전, 5극3특 전북소외 등 갖가지 거론기대

이재명 대통령/전북일보 DB

이재명 대통령 취임 후 10번째 타운홀 미팅이 전북특별자치도에서 27일 열린다. 지난해 5월 16일 당선되기 전 대선후보 신분으로 전북을 방문한지 9개월여 만이다.(관련기사 2면)

이 대통령은 대선기간 전북을 수차례 방문해 지역 곳곳을 누비면서 공약을 발표했지만, 당선 후 전북방문은 국가 대·내외 여건으로 지연되면서 도민의 초초함도 커졌다.

그가 이번 전북 타운홀 미팅에서 전북에 어떤 희망의 메시지를 주고 선물을 안길지 도민의 눈과 귀가 쏠리고 있다.

이 대통령과 국토교통부, 과학기술정보통신부, 농림축산식품부, 기후에너지환경부는 27일 1시간 정도 진행되는 타운홀 미팅에서 도민들에게 전북지역 발전 정책 등을 토론방식으로 설명할 예정이다.

이어 진행되는 지역주민의 정책제안 행사는 도민 200명이 참석한 가운데 대통령이 직접 주민의 질문을 듣고 답하는 형태로 진행된다.

앞서 지난 20일부터 23일까지 청와대는 네이버 폼으로 행사 참여 신청을 받았으며, 추첨후 개별 연락 등을 통해 200명을 선정했다.

본보 정치부 김영호 차장도 이 200명 안에 선정돼 행사에 참여한다.

주민정책제안에서는 RE100산업단지 등 새만금의 미래와 수소 산업, 전북 피지컬 AI, 지역균형발전 정책 속 전북소외 문제(기초자치단체 행정통합 인센티브) 등 갖가지 전북 현안이 거론될 것으로 예상된다.

이 대통령은 대선후보 시절부터 전북을 수도권과 지방, 영남과 호남, 호남권에서 전북, ‘삼중소외’ 지역이라고 표현하며 각별한 애정을 보였다.

그가 이 말을 처음 쓴 것은 그가 대선 주자로 부상한 2017년 2월이었다.

당시 성남시장이었던 이 대통령은 전북기자협회가 주관한 ‘대선주자 초청토론회’에서 “전북은 수도권 집중정책으로 1번, 소위 군사정권 시절 영호남 차별에서 2번, 호남 중에서도 광주·전남에서 또 소외돼 3중의 피해를 입었던 ”이라며 “뒤틀어진 균형을 찾아주는 게 제일 중요하다”고 강조했다.

김윤덕 국토부장관도 전북에서 열리는 타운홀 미팅에 대한 기대를 감추지 않고 있다.

김 장관은 지난 20일 블로그에 “이재명 대통령 님과 함께 전북특별자치도로 향한다. 전주의 국회의원이자 국무위원으로서 오랫동안 꿈꿔왔던 ‘전북 200만 메가시티’의 청사진을 도민 앞에 펼쳐 보이겠다”며 “​실현가능한 새만금의 미래, 수소, AI 등 패러다임 전환과 도시의 공간혁신까지 전북의 잠재력을 어떻게 현실로 만들어 나갈지, 오랫동안 고민하고 준비한 답을 말씀드릴 것”이라고 했다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지