전북지사 경선 ‘조기전’ 가능성…3월 중순 판세 갈릴 듯

광역통합 5극 제외 3특·수도권, 3월 중순 공천 마무리 전망 안호영·정헌율 정책연대 주목…단일화 변수 따라 판세 요동

왼쪽부터 김관영 지사, 안호영, 이원택 국회의원, 정헌율 익산시장.

더불어민주당 전북특별자치도지사 경선이 통상적인 일정보다 앞당겨질 수 있다는 전망이 나오면서, 다음달 중순이 판세를 가를 분수령으로 떠오르고 있다.

광역통합 논의가 이어지는 5극(대전·충남, 광주·전남, 대구·경북, 부산·경남) 지역은 변수로 인해 경선·공천 일정이 늦춰질 가능성이 제기되는 것과 달리, 3특(전북·강원·제주)과 수도권은 비교적 이른 시기에 경선과 공천을 마무리할 가능성이 거론된다.

그만큼 전북에선 후보 간 단일화 변수와 지지층 결집 전략이 맞물리며 경선 셈법이 급박하게 돌아가는 형국이다.

26일 민주당 중앙당에 따르면 당은 최근 경기·경남·충북·충남·전북·전남·제주·경북 등 8개 지역 광역단체장 예비후보를 대상으로 진행한 면접 평가 결과를 토대로 예비경선 등 후속 절차에 착수해, 4월 20일까지 전국 광역단체장 후보 공천을 마무리한다는 방침이다.

지역 정가에서는 이 가운데 전략 지역인 서울·경기권과 함께 전북을 포함한 3특은 비교적 이른 시기에 경선 레이스에 들어갈 수 있다는 전망이 나온다.

통상 3월 말~4월 초에 경선이 치러져 왔지만, 전북은 일정이 앞당겨질 경우 3월 중순께 윤곽이 잡힐 수 있다는 전망도 나온다. 광역통합 논의로 일정 변수가 큰 지역보다 먼저 경선을 진행해 공천을 조기에 확정할 것이란 분석이다.

현재 경선의 최대 변수로는 안호영 의원과 정헌율 시장의 정책 연대가 꼽힌다. 두 후보측은 최근 정책 협력을 공식화하며 공동 행보를 이어가고 있다.

이에 대해 한 정계 관계자는 “정책연대라는 표현을 쓰고 있지만, 이는 사실상 단일화를 염두에 둔 수순으로 해석된다”며 “경선 후보가 확정되는 시점 전후로 보다 구체적인 논의가 이뤄질 가능성이 있다”고 말했다.

여론조사에서 두 자릿수 지지율을 기록해온 안 의원과 5% 안팎의 지지를 받아온 정 시장의 지지율을 단순 합산할 경우, 2위를 달리는 이원택 의원과의 격차가 오차범위 내로 좁혀진다. 이 경우 경선 구도는 단숨에 압축될 수 있다.

이런 흐름 속에서 이 의원 측 역시 단일화 가능성을 완전히 닫아두지는 않는 분위기다. 이 의원 측은 이날 “경선 후보가 확정되면 단일화 논의를 할 의향은 있다”면서도 “지금은 도민 앞에 전북의 미래 비전과 실행 방안을 제시하는 데 주력하겠다”고 전했다.

한편, 이번 경선은 민주당 지지를 선택한 국민 여론조사와 권리당원 투표를 합산하는 방식으로 진행된다.

전화 응답이 아닌 문자메시지(SMS) 등을 통한 투표가 이뤄지는 만큼, 실제 참여율과 지지층 결집도가 승부를 가를 핵심 요소로 꼽힌다.

부동층이 이전 선거보다 줄어든 상황에서 각 캠프가 충성도 높은 당원과 지지층을 얼마나 결집시키느냐가 관건이 될 전망이다.

서울=이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지