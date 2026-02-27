이전기사
전북일보로고

완주군의회 소동 대치 중 경찰관 머리 잡은 군민 조사 중
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-02-27 14:42 (Fri)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사회 chevron_right 사건·사고

완주군의회 소동 대치 중 경찰관 머리 잡은 군민 조사 중

김문경 웹승인 2026-02-27 12:47 수정 2026-02-27 12:47

Second alt text
완주경찰서 전경./전북일보 DB

출동한 경찰관의 머리를 잡아당긴 군민에 대해 경찰이 조사를 진행할 계획이다.

완주경찰서는 공무집행방해 등 혐의로 A씨를 입건해 조사할 예정이라고 27일 밝혔다.

A씨는 지난 26일 완주군 의회에서 통합반대측 주민들과 경찰이 대치하던 중 출동한 경찰관의 머리카락을 잡아당긴 혐의를 받고 있다.

당시 유의식 완주군의회 의장의 불출마 선언을 다른 의원들이 만류하는 과정에서 감금 논란이 제기됐고, 이를 알게 된 통합 반대 측이 완주군의회를 찾아와 대치하던 중 일부 물리적 갈등이 발생한 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “정확한 경위를 조사할 예정”이라며 “자세한 내용은 말하기 어렵다”고 말했다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#완주경찰서 #공무집행방해
김문경 sale0330@daum.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사회뉴스
사회섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr