[타운홀 미팅] 李 대통령 “지산지소 원칙, 해당 지역에 전력 수요시설 만드는 것이 정답”

이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 '전북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 참석자들의 발언권 요청을 받고 있다. 연합뉴스

27일 이재명 대통령의 전북 타운홀 미팅 주민제안에서 지역에서 생산한 전력을 수도권으로 보내는 송전탑 문제와 ‘지산지소(地産地消)’ 원칙을 둘러싼 대통령의 발언이 나왔다.

이날 이 대통령은 “생산된 전기를 외지로 쭉쭉 뽑아내는 방식은 가장 원시적인 방법”이라며 “해당 지역에 대규모 전력 수요 시설을 만드는 것이 정답”이라고 밝혔다.

이어 “기업들이 인력 부족과 인프라 미비 등을 이유로 지역 이전에 부담을 느끼고 있지만, 정부는 산업 인프라를 최대한 구축하고 교육시설을 강화해 인재를 양성하는 등 정주 여건을 개선하는 조건으로 기업 유치에 총력을 다하고 있다”고 강조했다.

그러면서 “남부에서 만든 전기를 수도권으로 대규모 송전하려 하면 지역 곳곳에서 막혀 쉽지 않을 것”이라고 했다.

이날 미팅에 참석한 김용범 정책실장도 “현재 4명의 장관이 함께 논의하고 있다”며 “송전망 건설 과정에서 지역 이익이 실질적으로 반영될 수 있도록 제도를 전면적으로 새로 설계하는 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.

이 대통령은 심각하고 진중한 말투로 “이 문제는 청와대의 중요한 고민거리로, 우리도 노력하고 있다”고도 했다.

송전망 갈등이 단순한 지역 현안을 넘어 국가 차원의 정책 조율 과제임을 분명히 한 발언으로 해석된다.

이날 대통령의 발언은 재생에너지 확대와 첨단산업 육성 전략 속에서 전력의 지역 내 소비 기반을 강화하고, 송전망 구축에 따른 지역 갈등을 제도적으로 풀어가겠다는 정부 의지를 드러냈다는 평가가 나온다.

백세종 기자

