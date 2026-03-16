전북일보, 2026년 한국신문상 수상

박현우·김지원 기자 ‘지역소멸 위기 극복 프로젝트 <청년 이장이 떴다!>’ 기획·탐사보도부문 수상작 선정

박현우 기자(왼쪽)와 김지원 기자.

전북일보가 2026년 한국신문상을 수상했다.

한국신문협회는 전북일보 박현우 기자와 김지원 기자의 ‘지역소멸 위기 극복 프로젝트 <청년 이장이 떴다!>'를 포함해 4편을 2026년 한국신문상 수상작으로 선정했다고 16일 밝혔다. 올해 한국신문상 공모에는 뉴스취재보도 부문 12건, 기획·탐사보도 부문 33건 등 총 45건이 접수됐다.

박현우 기자와 김지원 기자는 기획·탐사보도부문에서 수상의 영예를 안았다. ‘지역소멸 위기 극복 프로젝트 <청년 이장이 떴다!>’는 MZ세대 젊은 취재진들이 직접 완주 고산 화정마을에서 3개월 간 ‘청년 이장’으로 참여하며, 농촌 지역의 인구 감소와 공동체 붕괴라는 지역소멸 문제를 집중 조명한 보도다. 해당 보도는 숫자로 표현하는 지방소멸이 아닌, 지역 어르신들의 일상과 기억을 기록하고, 직접 크고 작은 문제를 해결하며 대안을 제시하는 지역 밀착형 저널리즘의 사례를 보여줬다는 평을 받았다.

한국경제의 ‘사라진 청년들 : 캄보디아 범죄조직을 해부하다’ 도 기획·탐사보도부문 수상작으로 뽑혔다.

뉴스취재보도 부문 수상작은 조선일보의 ‘러시아-우크라이나 전쟁 파병 북한군 포로 2명 세계 첫 인터뷰’와 경인일보의 ‘납치 살인 피해자 ‘600장의 SOS’’ 관련 보도가 각각 선정됐다.

시상식은 오는 4월 7일 한국프레스센터 19층 기자회견장에서 제70회 신문의 날 기념대회와 함께 열린다.

육경근 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지