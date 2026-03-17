전북도민 4명 중 3명 '뒷좌석 안전벨트 미착용’

질병관리청 조사 결과, 지난해 착용률 25.7% 사고 시 복합중상 발생 가능성 6배 이상 증가

한국교통안전공단

전북 도민 4명 중 3명 가량은 뒷좌석 안전벨트를 착용하지 않는 것으로 조사됐다

17일 질병관리청의 2025년 지역사회건강조사 등에 따르면 지난해 전북 지역의 뒷좌석 안전벨트 착용률은 25.7%로 조사됐다. 이는 전국 착용률 중앙값(29.5%)보다 3.8% 낮은 수치로, 가장 높은 지역인 경기도(35.4%)와 대비하면 9.7% 낮았다.

같은 기간 도내 운전자석 안전벨트 착용률은 87.3%로, 지난 2016년(73.8%) 이후 꾸준히 상승 추세를 보였다. 아울러 지난 2024년(84.5%)과 비교하면 착용률이 2.8% 높아져 전국에서 가장 큰 증가율을 보였으나, 여전히 전국 착용률 중앙값인 90.5%에는 미치지 못하는 상황이다.

이러한 안전벨트 미착용은 사고 발생 시 탑승자의 안전을 크게 위협하는 것으로 확인됐다.

한국교통안전공단이 56㎞/h 속력으로 정면충돌실험을 진행한 결과, 탑승자가 안전벨트를 착용하지 않았을 경우 복합중상이 발생할 가능성이 80.3%인 것으로 조사됐다. 반면, 정상 착용했을 때에는 12.5%까지 복합중상 가능성이 감소했다.

신상열 원광대학교 응급구조학과 교수는 “안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 사고가 발생했을 경우 앞 유리창·핸들에 충돌할 가능성이 높아질 뿐만 아니라, 허리가 펴지는 가동 범위가 넓어지며 척추 손상 등이 발생할 수 있다”며 “안전벨트를 착용하지 않아 차량 밖으로 튕겨 나가 크게 다치거나 숨지는 사례도 다수 있었다”고 설명했다.

이에 지난 2018년 이후 전 좌석 안전벨트 착용이 의무화됐고, 이를 위반했을 시 승합차 기준 3만 원, 13세 미만 아동은 6만 원의 과태료가 부과되고 있으나 여전히 안전벨트를 착용하지 않고 차량에 탑승하는 경우가 다수 있는 것으로 파악됐다.

이처럼 낮은 착용률이 이어지는 가운데, 안전벨트 착용 홍보와 함께 올바른 착용 방법도 알리는 것이 필요하다는 지적이 나온다.

신상열 교수는 “안전벨트 착용은 반드시 필요하지만, 착용했더라도 제대로 된 방식이 아니라면 사고의 충격으로 벨트가 조이게 되면서 장기 손상이 발생할 수 있다”며 “벨트가 배가 아닌 골반에 걸치도록 하는 등 올바른 방법으로 착용하는 것이 중요하고, 이에 대한 홍보도 필요할 것으로 보인다”고 조언했다.

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