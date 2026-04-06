국민연금 위탁운용사 ‘블랙스톤’, ‘창고방’ 운영 우려

지난해말 전북테크비즈센터 기술사업화 요구 이후 사무실 퇴거 국민연금 노력 있지만, 금융사들 여전히 ‘보여주기식 운영중’ 지적

국민연금공단 기금운용본부 전경 사진=전북일보 DB.

속보= 자산운용사 블랙스톤이 전북테크비즈센터의 기술사업화 참여 요구가 있었던 이후 사무실을 퇴거한 것으로 확인됐다. 국민연금 위탁운용사들의 ‘창고방’ 논란과 맞물리며 전주 투자 실효성에 대한 의구심이 커지고 있다. 국민연금공단이 자산운용사들의 지역투자 확대 정책을 추진하는 가운데 금융사들의 구체적인 투자 확대 방안을 마련해야 한다는 지적도 나온다. (전북일보 6일 6면 보도)

6일 전북테크비즈센터와 블랙스톤 등에 따르면 지난 2024년 전북테크비즈센터에 입주했던 자산운용사 블랙스톤은 지난 2025년 10월31일부로 센터를 퇴거했다. 블랙스톤은 지난 2023년 전주에 연락사무소를 개소했다. 블랙스톤은 전 세계에 운용하는 자산은 1조3000억 달러(약 1866조원) 이상으로 알려지는 등 세계 최대 대체투자사이다.

앞서 센터는 블랙스톤을 포함한 모든 입주 기관·기업에 공통적으로 사회공헌, 국민연금 업무 수행을 제외한 실질적인 기술사업화 지원 역할을 사업계획에 구체화할 것을 제안했다. 그러나 블랙스톤은 해당 요구가 있었던 이후, 사무실 퇴거 후 이전을 선택한 것으로 파악됐다. 현재 블랙스톤은 국민연금 인근 건물에 사무실 계약 및 리모델링을 진행 중이다.

업계에서는 이전하는 사무실은 전북테크비즈센터와 달리 별도로 부여되는 역할이 없는 만큼, 앞서와 같은 국민연금과의 소통을 제외하고는 기존 ‘창고방’과 유사한 운영이 이어질 가능성이 크다는 우려가 나오고 있다.

블랙스톤 관계자는 “전주사무소는 국민연금과의 파트너십을 강화하기 위해 개소했었다”며 “이번에 사무실을 확장 이전하면서 국민연금 및 지역과의 소통을 더욱 강화하는 방안을 추진하고 있다"고 답변했다.

국민연금공단 역시 민간금융사의 자율적 판단에 의존할 수밖에 없는 구조적 한계를 안고 있다고 토로한다. 공단은 지역투자 확대를 유도하고 있으나, 현행 법과 제도상으로는 개별 운용사의 사업전략과 인력운영 방식까지 강제하기는 어려운 상황이다.

일각에서는 각 금융사들이 국민연금공단에서 막대한 수수료를 얻어가고 있는 만큼, 금융사 유치 정책이 단순한 ‘입주’에 그치지 않고 실제 투자와 고용, 기술 사업화 등으로 이어질 수 있도록 제도적 보완이 필요하다는 목소리가 높다.

국민연금공단 관계자는 “금융사들의 투자를 강제할 수는 없는 만큼 공단에서도 어려운 점이 있다”며 “다만 지역투자 확대를 위해 계속 노력하고 있다. 여러 방안이 논의되고 있는 상황이다"고 말했다.

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