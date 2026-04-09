전북지사 경선 금품 의혹들…야당 도당들 일제히 “민주당 책임 규명해야”

국힘, 정의당, 진보당 성명, 입장문 내 비판 “제명조치 일관성 없어, 공천및 정치자금 운영 전반 개선해야”

더불어민주당 전북도지사 경선 과정에서 금품·향응 제공 의혹과 관련 야당 전북도당들이 일제히 공세에 나서며 철저한 진상 규명과 정치적 책임을 요구하고 나섰다.

국민의힘 전북특별자치도당은 8일 논평을 내고 이원택 의원의 ‘식사비 제3자 대납 의혹’을 거론하며 민주당의 대응 기준이 일관성을 잃었다고 비판했다.

도당은 “김관영 지사는 제명 조치하면서 이 의원은 경선 참여에 문제가 없다고 판단한 것은 납득하기 어렵다”며 “원칙 없는 대응은 도민 신뢰 훼손으로 이어질 것”이라고 주장했다. 아울러 사법당국의 신속하고 철저한 수사를 촉구했다.

정의당 전북도당도 성명을 내고 잇따른 금권 의혹을 민주당 정치 구조의 문제로 규정했다.

정의당은 “현금 살포 논란에 이어 식사비 대납 의혹까지 이어진 상황은 단순 개인 일탈로 보기 어렵다”며 공식 사과와 함께 공천 및 정치자금 운영 전반에 대한 제도 개선을 요구했다.

진보당 전북도당 역시 입장문에서 “민주당 도지사 경선이 금권선거 의혹과 혼탁 양상 속에 진행되고 있다”고 지적하며 신속하고 엄정한 진상조사를 촉구했다.

또한 일당 독점 정치 구조가 반복되는 논란의 배경이라고 주장하며 도민들의 정치적 견제 필요성을 강조했다

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