호원대 산학협력단, 농업용 로봇 실증지원 사업 선정

호원대학교 산학협력단이 농촌진흥청과 한국농업기술진흥원이 주관한 ‘2026년 농업용 로봇 실증지원 사업’에 최종 선정됐다./사진제공=호원대 산학협력단

호원대학교 산학협력단이 농촌진흥청과 한국농업기술진흥원이 주관한 ‘2026년 농업용 로봇 실증지원 사업’에 최종 선정되는 쾌거를 올렸다.

이 사업은 농업용 로봇 기술의 현장 적용을 통한 실증 지원 사업으로, 전국 2개 기관만을 선정하는 엄격한 심사를 거쳤다.

사업은 농업용 로봇과 자율주행 농기계의 현장 실증 및 고도화를 목표로 추진됐으며, 생산성 향상과 스마트농업 확산에 기여할 중요한 과제이다.

이번 선정으로도 도내 및 부안 지역 농업 경쟁력 강화뿐 아니라 국내 농업용 로봇 기술 발전과 산업화에 중요한 전환점이 될 것으로 전망된다.

이런 가운데 호원대학교 산학협력단은 (이번 공모에서)혁신적인 기술력과 현장 적응성, 실증 경험을 바탕으로 뛰어난 경쟁력을 입증했다.

특히 원종운 교수가 9억 원 규모의 사업비 유치에 결정적인 역할을 수행한 것으로 알려졌다.

원 교수는 이번 선정 과정에서 기획과 사업비 확보를 주도하며, 실질적인 농업 로봇 현장 적용을 위한 사업 확보에 성공했다.

원 교수는 “이번 사업비 확보로 양파재배 현장에 자율주행 로봇과 첨단 농기계를 도입해 지역 농업의 스마트화를 앞당기겠다”며 “고도의 기술 실증을 통해 전국 농가에 실질적인 도움을 제공하는 모범 사례로 삼겠다”고 밝혔다.

한편 호원대학교 산학협력단은 2026년 사업을 기반으로 농업용 로봇의 실증과 연구개발을 심화시켜 스마트농업 혁신에 기여할 계획이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지