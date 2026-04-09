익산시학원연합회, 어린이 안전교육 성료

지역 학원 현장 안전의식 제고

익산시학원연합회가 지난 7일 정회원 및 학원 관계자들을 대상으로 어린이 안전교육을 진행하고 있다./사진 제공=연합회

익산시학원연합회(회장 이정현)가 어린이 안전교육을 통해 지역 학원 현장의 안전의식을 한층 높이는 뜻깊은 시간을 가졌다.

연합회는 지난 6일부터 7일까지 이틀간 정회원과 각 학원 관계자 등 약 200여 명이 참여한 가운데 안전교육을 진행했다.

교육은 어린이 안전사고 예방과 대응 역량 강화를 목표로, 실제 현장에서 즉각적으로 활용할 수 있는 실질적인 내용 중심으로 구성됐다.

특히 어린이 생활안전, 응급상황 대처, 사고 예방 교육 등 다양한 프로그램이 마련돼 참여자들의 큰 호응을 얻었다.

참여자들은 “이론에 그치지 않고 현장에서 바로 적용할 수 있는 교육이었다”며 높은 만족도를 나타냈다.

연합회 관계자는 “아이들의 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치”라며 “이번 교육을 통해 학원 현장의 안전관리 역량이 더욱 강화되길 기대한다”고 밝혔다.

한편 연합회는 앞으로도 정회원 중심의 다양한 교육과 지원사업을 지속적으로 추진하며, 안전하고 신뢰받는 교육환경 조성에 앞장설 계획이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지