김진명 임실군수 예비후보 “여론조사 1위 탈락 의문”

경선 과정 문제점 파악에 총력

더불어민주당 임실군수 2차 경선에서 탈락한 김진명 예비후보는 13일 “많은 당원과 군민, 지지자들이 의문을 제기하고 있다”며 “경선과정을 철저히 확인해 나갈 것”을 천명했다.

김 후보는 “그동안 각종 여론조사에서 독보적 1위를 기록했음에도 탈락한 것은 경선 과정 전반에 문제가 없는지 철저히 확인하겠다”고 밝혔다.

특히 경선 결과는 48시간 후 문제가 없을 시 최종 확정되지만, 확인 과정에서 문제가 발견되면 관련 당사자들에 강력히 책임을 추궁하겠다는 입장이다.

김 후보는 “그동안 많은 군민과 당원들의 전폭적인 지지를 받아온 김진명은 모든 과정을 끝까지 책임있게 확인하겠다”고 강조했다.

그러면서 이 같은 경선 과정에 관련이 있는 군민이 SNS에 댓글로 의견을 남기면, 이를 토대로 삼아 각종 의혹을 해소할 수 있도록 총력을 쏟겠다고 덧붙였다.

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