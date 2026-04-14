[지선 픽!] 민주 남원시장 경선…김영태·김원종 ‘행선지’가 승부처

경선 탈락 후보 표심 이동, 결선 최대 변수 권리당원·일반시민 50대50, 결집력 관건

(좌측부터) 양충모 전 새만금개발청장·이정린 전 전북특별자치도의원/전북일보 DB

더불어민주당 남원시장 경선이 양충모 전 새만금개발청장과 이정린 전 전북특별자치도의원의 결선으로 압축됐다. 탈락한 김영태·김원종 두 후보의 향배가 결선 판세를 가를 핵심 변수로 부상했다.

이번 경선은 애초부터 특정 후보의 독주 없이 표심이 고르게 분산된 구도였다. 이 때문에 결선에선 탈락 후보 지지층의 이동이 큰 변수가 될 수밖에 없다는 분석이다.

특히 권리당원 50%, 일반시민 여론조사 50% 구조에서 조직표의 결집 여부는 승패를 가르는 결정적 요인으로 꼽힌다. 탈락 후보들이 자신의 조직을 어느 쪽으로 이끄느냐가 곧 결선의 향방을 결정짓는 구조인 셈이다.

김영태 후보는 지역 조직 장악력과 기초의회 기반이 강점으로 평가된다. 오랜 기간 지역에서 쌓아온 인적 네트워크가 촘촘한 만큼, 어느 후보를 지지하느냐에 따라 표심에 직접적인 영향을 줄 가능성이 크다.

지역 정가에서는 김 후보 쪽 표는 결집도가 높아 이동 방향이 비교적 선명하게 나타날 수 있다는 관측이 나온다.

김원종 후보 역시 변수다. 외연 확장성을 기반으로 한 지지층을 형성해왔다는 점에서, 단순 조직표를 넘어 여론조사 구간에서의 파급력을 무시할 수 없다는 평가다.

두 탈락 후보의 선택이 단순한 지지 선언에 그치지 않을 수 있다는 관측도 나온다. 결선 이후 자신의 정치 행보까지 염두에 둔 전략적 판단이 작용할 것이라는 이유에서다.

결선 후보들의 셈법도 복잡해졌다. 탈락 후보 지지층을 어떻게 흡수하느냐에 따라 각각의 약점을 보완하거나, 균열을 키울 가능성이 있기 때문이다.

양충모 후보는 행정 경험과 대형 사업 추진 능력을 앞세운 ‘정책 완성도’를 강조하고 있고, 이정린 후보는 지역에서 축적된 정치 경험과 역량을 기반으로 한 ‘실행력’을 부각하고 있다.

지역 정치권에서는 이미 물밑 접촉이 시작됐다는 관측도 나온다. 다만 공개적인 지지 선언 시점과 방식, 그리고 실제 조직 동원 여부에 따라 파급력은 크게 달라질 전망이다.

두 탈락 후보의 행보에 시선이 쏠린다.

민주당 남원시장 경선 결선 투표는 오는 20일부터 이틀 간 진행된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지