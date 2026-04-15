군산 광역의원 ‘5석’ 열리나···선거구 획정안 촉각

국회 정개특위·공직선거법 개정안 처리 17일 데드라인 군산 제3선거구 분구 관측 속 경선 혼선 불가피 경선 일정 촉박 속 전략공천 관측도···후보 간 셈법 복잡

이미지/클립아트코리아

6·3 지방선거를 앞두고 전북 광역의원 선거구 획정안 처리를 둘러싼 국회 논의가 막바지에 접어들면서, 군산을 중심으로 도내 정치권이 촉각을 곤두세우고 있다.

국회 정치개혁특별위원회는 이번 주 중 전체회의를 열어 선거구 획정안을 반영한 공직선거법 개정안 처리를 추진 중인 것으로 알려졌다.

이르면 16일 또는 17일 본회의에서 최종 처리하는 시나리오가 유력하게 거론된다.

중앙선거관리위원회가 지방선거 적용을 위해서는 늦어도 17일까지 본회의 처리가 필요하다는 입장을 밝힌 바 있어서다.

정치권에서는 이미 법정 획정시한을 넘긴 상황에서 정당 경선 일정과 5월14~15일 후보 등록 일정을 고려하면, 이번 주 중반이 사실상 마지노선이라는 의견이 나온다.

처리 시점이 더 늦어질 경우 선거준비 전반에 차질이 우려되기 때문이다.

지역정가에서는 이번 획정 논의와 관련해 군산시 광역의원 정수조정 여부가 관심사로 떠오르고 있다.

인구 기준에 따른 선거구 조정 가능성이 제기되는 가운데, 상한을 초과한 제3선거구(수송동 일대)의 분구 관측이 나오면서 현재 4선거구 체제가 5선거구로 재편될 가능성도 거론된다.

실제 더불어민주당 전북도당은 지난 14일 광역·기초의원 1차 경선 일정에서 군산을 제외했으며, 국회 정치개혁특별위원회의 선거구 획정 결과에 따라 2차 경선 일정이 발표될 예정이라고 밝혔다.

1차 경선에서 제외된 전주·익산·군산 가운데 선거구 조정 가능성이 거론되는 상황으로, 인구 규모만 놓고 보면 익산이 우선 거론되지만 군산 역시 증원 가능성을 배제할 수 없다.

군산선거구 증원이 확정될 경우 각 정당의 경선 구도는 크게 흔들릴 것으로 보이며, 지역 현안 대응과 예산확보 등에서 정치적 영향력이 확대될 수 있다는 기대감도 뒤따른다.

특히 제3선거구 예비후보들은 분구에 따라 신설 선거구와 기존 선거구 중 유리한 지역을 선택해야 하는 상황에 놓이며, 후보 간 이해관계가 복잡하게 얽힐 것으로 예상된다.

다만 선거구 획정이 늦어질 경우 정당 경선 일정이 촉박해지면서 당원 투표와 여론조사를 병행하는 기존 방식 대신 단수추천이나 전략공천 가능성도 제기된다.

이 경우 경선을 준비해 온 예비후보들의 반발이나 무소속 출마로 이어질 수 있다는 관측도 나온다.

지역 정치권 관계자는 “시간이 촉박한 만큼 선거구 획정 결과에 따라 일부 지역에서는 정상적인 경선이 어려울 수도 있다”며 “군산처럼 변동 가능성이 있는 지역은 후보 간 셈법이 더 복잡해질 것”이라고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지