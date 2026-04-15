군산시장 결선 앞두고 잇단지지 선언···양측 세 결집 가속

김재준·김영일 후보 각각 지원군 확보···막판 판세 변수 주목 20~21일 결선 앞두고 정치권 “지지층 결집 경쟁 격화” 관측

박정희 전 후보는 15일 군산시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 김재준 후보에 대한 지지를 공식 선언했다. /사진=문정곤 기자

6·3 지방선거 더불어민주당 군산시장 경선을 앞두고 잇단 지지 선언이 이어지며 후보 간 세 결집 경쟁이 가속화되고 있다.

더불어민주당 군산시장 예비후보로 나섰던 박정희 전 후보는 15일 김재준 후보와 군산시청 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 김 후보에 대한 지지를 공식화했다.

박 전 후보는 “지난 8년간 정체된 군산을 반드시 바꿔야 한다는 시민들의 열망에 상임공동선대위원장으로 합류했다”며 “김 후보와 정책연대를 통해 군산의 더 나은 미래를 위해 끝까지 함께하겠다”고 말했다.

이어 “지금 군산은 위기와 기회가 공존하는 중요한 시점에 놓여 있으며, 군산의 미래를 위한 선택으로 김재준 후보를 지지한다”면서 “김 후보는 군산이 가진 가능성을 실천으로 만들어 갈 수 있는 인물로 시민의 삶을 중심에 두고 변화를 이끌 적임자”라고 지지배경을 설명했다.

15일 문승우 국회의원 출마예정자(전북특별자치도의회 의장)은 보도자료를 통해 김영일 군산시장 후보에 대한 지지를 표명했다./사진제공=김영일 후보 캠프

이에 맞서 김영일 후보 측에서도 문승우 국회의원 출마예정자(전북특별자치도의회 의장)의 지지 의사 표명이 이어지며 외연확장에 나섰다.

같은 날 문 의장은 보도자료를 통해 침체된 지역경제와 인구유출 등 군산의 현실을 언급하며 “군산의 재도약을 위해서는 지역을 잘 알고 검증된 후보가 필요하다”고 언급했다.

그는 “김영일 후보는 평생 군산과 함께한 찐 군산사람으로 시의원과 시의회 의장을 거치면서 군산에 대해 누구보다 잘 알고 있으며, 말보다 실천으로 증명하고 군산의 내일을 끝까지 포기하지 않은 사람이다”라고 강조했다.

특히 “현재 진행 중인 신재생에너지 사업 관련 정책을 완성할 수 있는 적임자로 이재명 정부와 발맞춰 현대차그룹의 9조 새만금 투자유치 약속을 반드시 이뤄낼 검증된 인물이다”고 평가했다.

현재 군산시장 후보 구도는 김영일 후보와 김재준 후보로 압축된 상태로, 양측은 오는 20~21일 예정된 결선을 앞두고 막판 표심 확보에 주력하고 있다.

이들은 상대 진영의 움직임에 대해 별도 입장을 자제하고 있으며, 결선까지 남은 기간 동안 양측의 세 확장 경쟁은 더욱 고조될 것으로 보인다.

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