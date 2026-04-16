[현장] “가슴이 미어집니다”⋯세월호 12주기 추모 물결

16일 세월호 참사 12주기를 맞아 전주 풍남문 앞 세월호 분향소가 열었다. /이상구 기자

“은지야, 할머니 왔다. 보고 싶다!"

세월호 참사 12주기를 맞은 16일 오전 8시 전주시 완산구 전동 풍남문에 설치된 세월호 분향소는 추모의 발길이 이어졌다.

천막으로 가로막혀 있어 희생자의 사진이 보이지 않았지만, 하나둘 주변을 맴돌며 희생자를 추모하기 시작했다. 전주시민뿐 아니라 한창 등교 중이던 학생들, 외국인 관광객까지 모두 고개를 숙였다.

호주에서 왔다는 잭슨(Jackson·35)도 “이태원 참사는 알고 있었지만, 세월호는 이번에 처음 알게 됐다”면서 “세월호 사건도 마음이 아프다. 다음에 한국에 오게 되면 또 들리겠다”고 말했다.

12년 동안 세월호 분향소를 맡아 왔다는 이병무 지킴이는 정확히 오전 9시 30분에 천막을 걷었다. 익숙한 듯 제단 앞에 초와 향을 피우고 추도를 했다. 향초와 리본 등 추모에 필요한 물건들을 하나둘 정리했다.

그러면서 “사실 저는 유가족도 아니다. 정확한 진상 규명이 나올 때까지 이곳을 지키겠다”고 했다.

16일 세월호 참사 12주기를 맞아 시민들이 추도하고 있다. /이상구 기자

분향소 앞은 무거운 침묵이 이어졌다.

앞을 지나가던 시민들도 발걸음을 늦추거나 잠시 멈춰 서서 추모의 시간을 가졌다. 관광객들 역시 사진 촬영을 멈추고, 숙연한 표정으로 제단을 바라보곤 했다. 일부는 고개를 떨군 채 눈물을 훔쳤다.

분향소 앞에서 만난 한 시민은 “마음이 너무 아프다 못해 미어진다. 아무 말도 못하겠다”며 눈물을 훔쳤다.

이후 오전 11시 내란세력청산·사회대개혁실현 전북개헌운동본부와 세월호 지킴이는 공동 기자회견을 진행했다.

이들은 “세월호 참사가 발생한 지 12년이 지났지만 아직 완전한 진상규명이 이뤄지지 않았고 책임자 처벌도 제대로 이뤄지지 않았다”며 “304명의 희생자와 유가족들의 고통은 지금도 계속되고 있다”고 호소했다.

그러면서 “다시는 이런 비극이 반복되지 않도록 안전 시스템을 강화해야 한다”며 “이런 비극이 반복되지 않도록 끝까지 진실을 밝히고 책임을 물어야 한다”고 강조했다.

세월호 유가족 양순애 할머니가 손녀 사진을 만지고 있다. /이상구 기자

세월호 희생자 유가족인 양순애(83) 씨도 손녀의 사진을 어루 만지면서 연신 보고 싶다는 말과 함께 눈물을 흘렸다.

양 씨는 “이틀에 한 번씩 손녀를 보러 온다. 은지가 하늘나라에서는 사고 없이 편안히 잘 있었으면 좋겠다”고 말했다.

이상구 수습기자

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