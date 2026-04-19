전북 평균 기름값 1994원…전국 평균 2002원

24일 4차 최고가격 조정, 상승폭 커질 전망

지난주 도내 한 주유소의 휘발유와 경유의 가격이 2000원을 넘겼다. 사진=김경수 기자

도내 기름값이 계속 상승하며 평균 2000원대가 임박했다. 정부의 4차 최고가격제 조정과 함께 기름값 상승폭은 더욱 커질 것으로 전망된다.

29일 한국석유공사 오피넷에 따르면 도내 휘발유 리터당 평균 가격은 1994.46원으로 전날 대비 1.25원 상승했다. 경유 또한 리터당 1989.44원으로 기록해 전날 대비 0.75원이 올랐다.

같은 날 전국 평균 가격은 리터당 휘발유 2002.02원을 기록해 2000원을 돌파했다. 경유 또한 리터당 1995.65원을 기록하며, 상승세가 꺾이지 않고 있다.

기름값은 더욱 오를 것으로 전망된다. 정부는 오는 24일 4차 최고가격제 조정을 앞두고 있다. 지난 17일 기준 두바이유 가격은 배렁당 102.20달러로 여전히 100달러를 상회하고 있다. 이같은 상황에 4차 최고가격이 지정될 시 공급가 상승이 이뤄질 것이라는 게 대다수 업계 관계자의 전망이다.

실제 정부는 지난 3차 최고가격 지정 당시 유류세 인하 조치를 선행하며 가격을 동결했다. 이번 4차 최고가격 지정에는 정부가 사용할 수 있는 뚜렷한 카드가 없다는 견해가 나온다.

국제 유가 대비 낮은 국내 기름값도 상승의 원인으로 꼽힌다.

오피넷에 조사되는 유럽·캐나다 등 서구권 21개국의 4월 첫째주 기준 경유 평균 가격은 리터당 3238.5원으로 국내 기름값 대비 1200원가량 높은 상황이다. 또 가장 높은 기름값을 보이고 있는 네덜란드(리터당 4268.3원)와 비교했을 때에는 절반 수준을 기록하고 있다. 조사 국가 중 국내보다 기름값이 낮은 국가는 일본(1494.60)뿐이다.

정부 또한 최고가격 제한에 고심하는 모양새다. 가격 인하 정책으로 인해 소비량 등이 증가했다는 지적과 함께 국가 재정 부담 등의 문제가 발생하고 있기 때문이다.

전북지역 경제계에서는 유가상승이 단순 소비부담을 넘어 지역경기 전반에 파급될 수 있다는 우려가 나오고 있다.

도내 경제계 관계자는 “전북은 제조업과 농축산업 비중이 높은 지역 구조상 유류비 상승이 물류비와 생산비를 동시에 끌어올리는 특징이 있다”며 “특히 중소기업의 경우 원가부담을 가격에 반영하기 어려워 수익성 악화로 이어질 가능성이 크다”고 말했다.

그러면서 “최고가격제 조정으로 공급가 상승이 현실화될 경우 단순한 체감물가 상승을 넘어 기업투자 위축까지 이어질 수 있다”며 “결국 지역경제 전반의 활력이 떨어질 수 있다”고 우려했다.

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