전북인권협의회, 최고의 인권상 ‘제2회 산민상’ 수상

1977년 설립 후 민주주의 구현·인권 신장·사회적 참사 피해자 지원 등 앞장

이광익 전북인권협의회 대표(오른쪽 두 번째)와 윤석정 산민 한승헌 기념회 이사장, 송하진 전 전북도지사가 기념 촬영을 하고 있다. /조현욱 기자

전북인권협의회가 1세대 인권변호사인 산민 한승헌 변호사를 기리기 위해 제정된 제2회 산민상 수상의 영예를 안았다.

20일 산민 한승헌상 심사위원회는 이날 오전 전북대학교 진수당에서 열린 산민상 시상식에서 민주주의 구현과 인권 신장, 사회봉사 활동 등을 심사한 결과, 전북인권협의회가 본상 수상자로 결정됐다고 밝혔다. 특별상은 선정되지 않았다.

수상자인 전북인권협의회에는 상금 1000만 원과 상장, 송하진 전 전북도지사의 축하 서예 작품이 전달됐다.

심사위원회는 “전북인권협의회는 민주주의와 인권 신장, 그리고 지역사회 봉사 활동까지 반세기 동안 괄목할 만한 성과를 이뤄왔다”며 “그 과정에서 수많은 성직자와 회원들이 투옥 등 고난을 겪어 왔음을 상기하며, 이번 수상으로 작게나마 격려와 응원이 됐으면 좋겠다는 논의가 있었다”고 설명했다.

1977년 설립된 전북인권협의회는 군사독재 시기 고문추방과 양심수 석방, 민주헌법 쟁취 운동을 선도한 도내 대표 인권운동 단체다. 이와 함께 노동자와 사회적 약자 보호, 평화 통일, 환경‧기후위기 대응, 사회적 참사 피해자 지원 등 시대적 과제에 꾸준히 대응해 왔다.

이광익 전북인권협의회 대표는 “최고의 인권상이라 할 수 있는 산민상을 받게 돼 정말 기쁘고 감사드린다”며 “저희는 그간 인권 운동 단체로 활발하고 꾸준히 활동해 왔는데, 아마 이러한 점을 높이 평가해 주신 것 같다”고 강조했다.

이어 “이번 수상을 계기로, 창립 50주년을 새로운 출발점으로 삼아 다음 50년을 힘차게 나아가도록 하겠다”며 “앞으로도 뜻있는 단체와 연대하고 인권운동 본연의 사명을 다음 세대에 전승하는 일에 힘을 쏟겠다”고 소감을 밝혔다.

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