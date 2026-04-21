민주당 전략공천 기류…전북 재보선 공천판 흔드나

군산·김제·부안 갑·을 ‘미니 총선급’ 부상…이달 중 윤곽 지역 중진·토박이 맞서 외부 인재론 부상…새만금 주도권 촉각

6·3 지방선거와 함께 치러질 국회의원 재·보궐선거가 전국 최대 15곳 안팎의 ‘미니 총선급’으로 치러질 전망인 가운데, 전북은 이 가운데 2곳이 해당되면서 정치권의 이목이 쏠리고 있다. /연합뉴스 자료사진

6·3 지방선거와 함께 실시되는 국회의원 재·보궐선거가 전국 최대 15곳 안팎의 ‘미니 총선급’으로 치러질 전망인 가운데, 전북은 이 가운데 2곳이 해당되면서 정치권의 이목이 쏠리고 있다.

더불어민주당 중앙당에서 인재영입을 통한 전략공천 확대 조짐이 나타나면서, 군산·김제·부안갑, 을 두 지역에 지역 기반 인사냐 외부 인재 투입이냐에 대한 관심이다.

21일 민주당에 따르면 당 지도부는 지방선거 공천을 마무리한 뒤 국회의원 재·보궐선거 공천 작업에 속도를 내고 있다.

정청래 대표는 전날 국회에서 기자간담회를 열고 “6·3 지방선거 광역단체장 예비후보로 확정된 현역 국회의원들이 29일 일괄 사퇴한다”며 “전략공천이 원칙이며 무엇보다 당선 가능성이 기준이 될 것”이라고 밝혔다.

그러면서 정 대표는 울산 남구 갑에 인재영입 1호인 전태진 변호사를 전략공천했다.

이에 따라 전북 역시 경쟁력 중심의 공천이 이뤄질 가능성이 점쳐진다.

재보선 대상지는 신영대 전 의원 공백으로 재선거가 확정된 군산·김제·부안갑과, 전북특별자치도지사 후보로 확정된 이원택 의원의 사퇴가 예상되는 군산·김제·부안을이다.

두 지역 모두 새만금 권역에 속해 있어 공천 결과가 지역 현안 추진과 정치 구도에 미칠 영향도 적지 않을 것으로 보인다. 이들 지역 공천자는 이달 안에 윤곽이 드러날 것으로 전망된다.

출마군은 군산·김제·부안갑은 조국혁신당 조국 대표가 출마를 접으면서 구도가 단순해진 가운데, 민주당에서는 김의겸 전 새만금개발청장, 문승우 전북도의장, 전수미 대변인이 출마의사를 피력하고 있다.

국민의힘에서는 오지성 전 당협위원장이 후보로 거론된다.

군산·김제·부안을은 후보군이 더 넓다. 김춘진·김종회 전 국회의원, 박준배 전 김제시장 등 지역 기반이 두터운 인사들과 함께 박지원 민주당 최고위원, 이광수 민주당 충북도당 사무처장, 홍석빈 우석대 교수 등 외부 인사들이 이름을 올리고 있다.

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