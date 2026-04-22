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“춘향제 바가지요금 막는다”…남원시, 상인단체와 근절 결의

최동재 웹승인 2026-04-22 13:23 수정 2026-04-22 13:23 
사전 협의가격 준수·가격표시 의무화…상인들 공동 선언

지난 21일 남원시가 소상공인연합회와 슈퍼마켓협동조합, 공설시장상인회 등과 춘향제 바가지요금 근절 결의대회를 열었다./사진=남원시

남원시(시장 최경식)가 춘향제 기간 중 바가지요금 근절을 위해 상인단체와 공동 대응에 나섰다.

시는 지난 21일 소상공인연합회와 슈퍼마켓협동조합, 공설시장상인회 등과 함께 ‘춘향제 바가지요금 근절 결의대회’를 열고, 축제 기간 건전한 상거래 질서 확립에 나서기로 했다고 22일 밝혔다.

이번 결의대회는 축제 방문객의 신뢰를 높이고, 과도한 요금 인상으로 인한 소비자 피해를 사전에 차단하기 위한 조치다.

이날 참석한 상인들은 사전 협의된 판매가격을 준수하고, 가격표시제를 철저히 이행하는 한편 바가지요금 근절과 친절 서비스 제공 등을 주요 실천 과제로 제시했다.

또 결의문을 통해 정해진 가격을 지키고 공정한 상거래 문화를 조성하겠다는 방침을 선언했다. 가격표 부스 전면 게시, 정량 판매, 품질 유지 등 세부 이행 사항도 점검했다.

시는 춘향제가 열리는 오는 30일부터 5월 6일까지 물가점검반을 상시 운영해 가격표시제 준수 여부와 바가지요금 발생 여부를 집중 점검할 계획이다.

시 관계자는 “관광객이 안심하고 축제를 즐길 수 있는 환경 조성이 중요하다”며 “상인들과 협력해 신뢰받는 축제를 만들겠다”고 말했다.

 

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최동재 dongj0103@naver.com
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