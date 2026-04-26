4차 석유최고가격제 동결됐는데…전북 휘발유값 2000원 돌파

정부, 소비절감 등 고려해 동결 소비자 체감 기름값 상승 전망

26일 오후 2시 기준 한국석유공사 오피넷 캡처. 광주, 대구, 울산을 제외한 모든 지역의 휘발유값이 2000원을 넘겼다.

정부가 4차 석유 최고가격제를 동결했다. 그러나 전북 기름값의 상승세는 꺾일 기미가 보이지 않는 모양새다.

26일 산업통상부 등에 따르면 지난 24일부터 적용됐던 4차 석유 최고가격은 동결됐다. 동결 가격은 휘발유 리터당 1834원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 2·3차와 같은 가격이 유지된다. 석유 최고가격제는 정유사의 주유소 공급 가격에 상한을 두는 제도로, 2주를 간격으로 지정한다. 이에 대해 정부는 국제유가 불안이 여전한 점과 수급 위기 국면에서 수요 관리 측면을 고려해 동결을 결정했다고 설명했다.

공급 가격은 동결됐지만, 소비 가격은 계속 상승하고 있다. 지난 25일 기준 도내 휘발유값은 리터당 2000원을 넘겼다.

한국석유공사 오피넷에 따르면 26일 기준 전북 평균 휘발유 가격은 리터당 2000.60원으로 나타났다. 경유는 리터당 1996.21원으로 조사됐다.

이날 기준 도내 휘발유 판매 최저 가격은 리터당 1929원, 최고 가격은 2099원이다. 경유는 최저가 1929원, 최고가 2095원으로 경유와 휘발유가 비슷한 최고·최저 가격을 형성 중이다.

이날 기준 국제유가는 두바이유 배럴당 105.99달러, 브렌트유 배럴당 105.33달러로 여전히 100달러 이상의 고유가가 지속되고 있다. 미국·이란 전쟁이 발발하기 이전 국제유가는 배럴당 50~60달러선이었다.

다만 최고 가격제는 국제유가 변동률만을 고려해서 결정하는 것이 아니라는 게 정부 측 관계자의 설명이다.

남경모 산업부 장관 정책보좌관은 브리핑에서 “소비절감을 고려하기는 했다“며 ”그동안 3번의 최고가격제 결정시에 국제 석유제품 가격 인상분을 덜 반영한 점과 서민경제 부담, 물가 및 석유소비 관리 등을 종합적으로 고려한 결과이다“고 설명했다.

경제계 관계자는 “석유 최고가격제 동결에도 불구하고 소비자가 체감하는 기름값이 계속 상승하는 것은 공급가격과 소비자가격 간 시차와 유통마진 구조 영향이 복합적으로 작용한 결과”라며 “정유사 공급단가가 묶여 있어도 주유소 판매가격은 재고 반영, 운송비, 환율 상승 등 변수에 따라 후행적으로 오를 수 있다”고 말했다.

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