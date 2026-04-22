“수소시장 급변, 비용·인프라·표준·시장 확보 4마리 토끼 다 잡아야”

우석대서 수소연료전지 국제포럼 개최 수소 전문가들, “수소 미래 핵심 자원” 진단 국내 대응 시급, 완주 “수소클러스터 지원 필요”

글로벌 수소시장이 빠르게 재편되는 가운데, 비용·인프라·표준·시장 확보 등 ‘4가지 과제’를 동시에 해결해야 한다는 전문가들의 진단이 나왔다. 특히 중국 등 주요국의 공격적인 투자와 정책 추진이 가시화되면서, 전북 등 국내 역시 대응전략 마련이 시급하다는 분석이 나오고 있다.

로랑 앙토니 국제 수소연료전지파트너십 사무총장. 사진=조현욱 기자

△ ‘로랑 앙토니’ 국제수소연료전지파트너십(IPHE) 사무총장 “비용·표준·협력 동시에 풀어야”

로랑 앙토니 사무총장은 수소가 단순한 연료를 넘어 에너지 안보와 산업 전환을 동시에 책임지는 핵심 자원이라고 강조했다. 그는 “수소는 탈탄소화가 어려운 산업의 탄소 감축뿐 아니라 지정학적 리스크를 줄이는 역할도 수행한다”고 설명했다.

다만 수소경제 실현을 위해서는 해결해야 할 과제가 명확하다고 짚었다. 가장 큰 문제로는 화석연료 대비 높은 비용 구조를 꼽으며 “비용 격차만 해소된다면 수요는 이미 충분히 존재한다”고 분석했다.

또한 국제표준과 인증체계의 부재도 주요 장애요인으로 제시했다. 국가별 기준 차이로 인해 글로벌 무역이 제한되고 있다는 것이다. 그는 “단일제도 구축은 어렵지만, 상호인정체계를 통해 시장을 연결해야 한다”고 강조했다.

로랑 앙토니 사무총장은 “전라북도는 일찍이 수소산업 분야에 많은 투자를 선도적으로 수행해 수소산업 생태계 조성에 필요한 대부분의 지원기관이 입주해 있다. 이제 필요한 것은 각 지원기관들의 네트워크를 통해 효율적인 기업지원이 이루어지는 시스템을 갖추어야 한다. 또한 공공자금조달(보조금, 대출, 보증), 민간자본과의 혼합금융, 탄소가격책정 메커니즘의 역할이 중요하다”고 진단했다.

홍메이 중국과학원 교수. 사진=조현욱 기자

△‘홍메이’ 중국과학원 교수 “중국, 수소 인프라·산업 급진적 발전”

홍메이 교수는 중국의 수소 산업이 빠르게 성장하고 있다고 소개했다. 그는 “중국은 수소를 ‘새로운 에너지’로 규정하고 정책적 지원을 확대하고 있다”며 “현재 200개 이상의 수소충전소를 운영하는 등 세계 최대 수준의 인프라를 구축했다”고 말했다.

또한 태양광과 풍력 자원을 활용한 수소 생산과 장거리 운송체계 구축이 동시에 진행되고 있으며, 시노펙 등 대형 기업들이 적극적으로 시장에 참여하고 있다고 설명했다.

특히 “향후 수년 내 주요 정책과 인프라 구축이 마무리되면 글로벌 수소시장에서 중국의 영향력이 더욱 확대될 것”이라고 전망했다.

홍 교수는 “조만간 거대한 산업의 폭발적으로 성장하는 수소산업에 선제적으로 대응하여 시장을 선점하기 위해서는 산업 동향에 대한 정보를 모니터링하고, 각국의 기술격차에 대한 분석을 수행한 후 데이터베이스 공유가 필요하다. 또한 국제적인 연구개발 협력에서 수전해, CCS(탄소포집), 저장 및 안전 분야의 공동 혁신을 통해 모두의 비용 절감을 가속화해야 한다”고 예측했다.

김태훈 산업통상자원R&D전략기획단 에너지팀 팀장.사진=조현욱 기자

△김태훈 산업통상자원R&D전략기획단 에너지팀 팀장 “에너지안보·R&D·실증까지 연계 필요”

김태훈 팀장은 수소경제 대응을 위해 정책과 기술, 산업이 유기적으로 연결돼야 한다고 강조했다. 우리나라는 에너지의 약 64%를 해외에 의존하고 있어 수소를 통한 에너지 안보 확보가 중요한 과제로 꼽힌다.

정부는 재생에너지 확대와 함께 AI 기반 전력망 구축, 초고압 직류송전망(에너지 하이웨이) 등 다양한 전략을 추진하고 있으나, 실증과 상용화 단계로 이어지는 정책 설계가 부족하다는 지적이 나온다.

특히 연구개발(R&D) 중심에서 벗어나 산업화로 연결되는 ‘R&D-B(사업화)’ 전략이 필요하다는 의견이 제시됐다.

△ 지역 대응 “완주 수소클러스터 등 적극 지원 필요”

전문가들은 글로벌 경쟁 심화 속에서 지역 기반 수소산업 육성의 중요성도 강조했다. 전북 완주군 등에서 추진 중인 수소클러스터 사업은 생산·저장·활용을 연계한 거점 구축이라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

다만 인프라 구축과 기업 유치, 규제 개선 등이 동시에 이뤄지지 않을 경우 실질적인 산업 성장으로 이어지기 어렵다는 우려도 제기된다.

업계 관계자는 “국제경쟁이 빠르게 진행되는 상황에서 중앙정부와 지자체의 선제적 지원이 필요하다”며 “완주를 비롯한 지역 거점이 수소산업 생태계의 핵심축으로 자리 잡아야 한다”고 말했다.

국제전기기술위원회(IEC), 연료전지기술위원회(IEC/TC105) 의장 이홍기 산합협력부총장. 사진=조현욱 기자

△ “4가지 과제 동시 해결이 관건”

이날 포럼에서 전문가들은 수소경제 전환을 위해 △비용경쟁력 확보 △인프라 구축 △국제표준 정립 △시장 확대 등 ‘4가지 과제’를 동시에 추진해야 한다고 입을 모은다.

글로벌 시장이 빠르게 재편되는 상황에서 대응이 늦어질 경우 산업 주도권을 상실할 수 있다는 점에서, 국가와 지역 차원의 전략적 대응이 요구되고 있다.

이홍기 부총장은 “수소는 단순한 신연료가 아니라 미래 에너지 시스템의 핵심요소이다”며 “청정수소는 세계적으로 거래되는 상품이 될 전망이다. 이미 40년 전부터 많은 연구개발과 산업화가 진행 중이며, 자금조달 및 위험분담, 공공자금조달과 민간자본의 혼합금융 탄소가격책정 메커니즘의 역할이 이뤄진다면 보다 빠른 세계시장의 점유가 가능하다”고 평가했다.

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