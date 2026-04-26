김성주 국민연금공단 이사장 "전북금융중심지, 준비하지 않으면 기회 놓친다”

김성주 국민연금공단 이사장

국민연금공단 김성주 이사장은 26일 전북금융도시 조성과 관련해 전북도 등 지자체와 정부에 강한 메시지를 던졌다. 금융중심지 지정 논의가 오는 6월 본격화될 예정인 가운데 “지금 준비하지 않으면 기회를 놓칠 수 있다”며 전북도와 전주시 그리고 이재명 정부의 역할을 요청했다.

김 이사장은 전북일보와의 인터뷰에서 금융중심지 추진의 핵심 주체가 지자체임에도 불구하고, 전북도가 ‘국민연금에 의존하는 구조’에서 벗어나지 못하고 있다 고 지적했다.

또 실제 일부 금융사들이 전주 진출을 추진하는 등 성과가 나타나고 있지만, 정책 추진과 인프라 구축은 여전히 부족한 상황에 대한 아쉬움을 강하게 표출했다.

특히 금융기관 유치를 가로막는 요인인 업무공간, 주거, 교통 등 기본 인프라 문제에 대한 개선을 요구했다. 김 이사장은 전북국제금융센터 장기간 지연 문제, 혁신도시 내 주거비 부담과 교통 불편 등이 금융도시 추진을 저해하는 요소로 작용하고 있다고 평가했다. 김 이사장은 “올 수 있는 조건을 만들어줘야 한다”며 책임 있는 대응을 주문했다.

또한 김 이사장은 단순한 기관 이전을 넘어 투자 정보와 인적 네트워크가 집적되는 금융 생태계를 만들겠다고 강조했다. 이를 위해서는 세미나와 컨퍼런스를 통해 글로벌 투자 정보가 오가고, 전주에 가야 금융정보를 얻을 수 있는 환경을 만들어야 한다는 것이 뒷받침됐다.

전북금융도시의 성패는 결국 ‘국민연금 중심’에서 ‘지역주도 생태계’로 전환할 수 있느냐에 달려 있다는 분석이 나온다. 금융중심지 지정이라는 분기점을 앞두고 지자체와 정부의 실행력이 핵심변수로 떠오르고 있다.

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