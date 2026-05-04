김관영 전북도지사 ‘무소속 출마’ 찬반 의견 갈려

정청래 사당화 저지 대책위 “김 지사 출마해야“…민주당 사랑하는 사람들 “김 지사, 자숙해야”

정청래 사당화 저지 범도민 대책위가 4일 전북도의회에서 기자회견을 갖고 있다. /백세종 기자

김관영 전북특별자치도지사의 오는 6·3 제9회 전국 동시지방선거 무소속 출마 여부를 놓고 지역에서 찬반 의견이 극명하게 갈리고 있다.

정청래 사당화 저지 범도민대책위원회는 4일 오전 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “김관영 전북도지사는 더불어민주당 제명에 굴복하지 말고 6·3 지방선거에 출마해야 한다”고 촉구했다.

대책위는 “도민 5133명이 ‘김 지사 출마 촉구 서명’에 동참했다”며 “이는 한 개인을 지지하는 숫자이기보다 특정 세력에 의해 전북의 민주주의가 훼손된데 대한 심판의 의미”라고 설명했다.

그러면서 “전북의 자존심을 짓밟은 정청래 민주당 대표와 지도부는 사당화 시도를 즉각 중단하라”며 “정당의 입맛에 맞는 후보가 아닌 도민이 원하는 후보가 본선에 나서야 한다”고 강조했다.

민주당을 사랑하는 사람들이 4일 오후 김관영 지사 불출마를 촉구하는 기자회견을 하고 있다.

반면 전북지역 청년들로 구성된 ‘민주당을 사랑하는 사람들’ 10여 명은 같은 날 오후 전북자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 김 지사의 무소속 출마 움직임을 비판했다.

이들은 이날 기자회견에서 "금품 살포 의혹과 당 제명, 법원 판단에도 불구하고 출마를 강행하는 것은 도민 기만이자 무책임한 정치 행위”라고 주장했다.

그러면서 “향후 당선 무효와 재선거 부담 등 피해는 결국 도민에게 돌아간다”며 김 지사의 출마 움직임 중단과 자숙을 촉구했다.

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