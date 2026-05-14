김제 심포항에 전북권 최초 국립해양문화시설 짓는다

김제시 RE100기반 미래 해양도시 구상 올해 예타대상사업 선정…15일 현장실사 총 1354억원 투입 옛 심포항 일원 조성

국립해양생명과학관 조감도

김제시가 RE100기반 미래 해양도시 구현을 위해 전북권 최초 국립해양문화시설 건립을 위해 총력을 기울이고 있어 주목을 끌고 있다.

그동안 전북은 전국 두 번째 규모의 해양면적과 광활한 해안선, 갯벌 등 우수한 해양자원을 보유하고 있음에도 국가 차원의 해양문화시설이 전무해 대표적인 해양문화 소외지역으로 꼽혀왔다.

특히 새만금 김제지역은 만경강과 동진강이 서해와 만나는 기수역과 해양생태환경, 새만금 개발로 인한 환경변화 등을 함께 관찰할 수 있는 최적의 입지 여건을 갖추고 있어 해양교육과 관광거점으로서 높은 잠재력을 인정받아 왔다.

이에 김제시는 지난 2022년 ‘국립해양생명과학관 조성 타당성조사 용역’에 착수하며 국립 해양문화시설 유치에 나섰고 해양수산부와 국회, 관계기관 등을 지속적으로 방문하며 사업 필요성을 건의해 왔다. 이후 정부 예산에 기본계획 수립 용역비를 반영시키며 사업 추진 기반을 마련했다.

김제시가 역점 추진 중인 ‘국립해양도시과학관 조성사업’은 지난 3월 기획예산처 2026년도 제3차 재정평가심의회에서 예비타당성조사 대상사업으로 선정된 데 이어 오는 15일 예비타당성조사 수행기관의 현장실사까지 예정되며 사업 추진 기대감이 한층 높아지고 있다.

당초 사업은 해양생명과학관으로 추진됐으나 차별성 부족 등을 이유로 예타 대상사업 선정이 한 차례 무산되기도 했다. 하지만 김제시는 해양수산부, 전북도와 협력해 해양에너지와 재생에너지, 미래 해양도시 개념을 접목한 ‘국립해양도시과학관’으로 콘셉트를 전면 수정하며 재도전에 나섰고 마침내 올해 예비타당성조사 대상사업 선정이라는 성과를 거뒀다.

국립해양도시과학관은 오는 2027년부터 2031년까지 총사업비 1354억원을 투입해 김제시 진봉면 옛 심포항 일원에 조성될 계획이다. 김제시는 새만금 국제공항과 새만금신항, 새만금 고속도로 등 광역 인프라와 연계해 관광 활성화와 지역경제 발전에도 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이현서 김제시장 권한대행은 “국립해양도시과학관은 재생에너지와 미래 해양산업을 주제로 한 국내 최초 해양도시 특화 과학관”이라며 “예비타당성조사 단계에서도 사업 필요성과 당위성을 철저히 입증해 국가사업으로 최종 확정될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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