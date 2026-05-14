2026 무주교육장배 초중학교 육상대회 성료

학생기초체력 증진 및 바람직한 스포츠 정신 함양의 장

무주교육지원청(교육장 이강)은 지난 13일 무주 교 육장배 초·중학교 육상대회를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

무주중앙초등학교 운동장에서 열린 이번 대회는 무주 관내 초·중학교 11개교, 약 150여 명의 학생선수가 참가했다.

경기종목은 초・중, 남녀로 나눠 트랙 5종목(80m, 100m, 200m, 800m, 400m 계주)과 필드 3종목(멀리뛰기, 높이뛰기, 포환던지기)을 진행했으며, 각 경기에 참여한 학생들은 갈고 닦은 기량을 유감없이 발휘했다.

이번 대회는 학생들의 기초체력 증진은 물론, 바람직한 스포츠 정신 함양과 학교 간 교류를 확대하는 뜻깊은 자리로 평가됐다. 특히 선수들은 정정당당한 경기를 통해 협동심과 자신감을 키웠으며, 많은 관중들의 응원 속에 감동적인 순간들이 연출됐다.

이강 교육장은 “학생 한 명 한 명이 자신의 가능성을 발견하고, 승패를 넘어 서로를 응원하고 배려하는 경험 속에서 더욱 건강하고 행복한 미래 인재로 성장하길 기대한다”며 “열심히 뛰어준 학생들과 대회를 위해 힘써준 모든 분들께 감사의 마음을 전한다”고 밝혔다.

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