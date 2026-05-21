전북지사 후보 5명 선거운동 본격 시작…"내가 적임자" 호소

이원택·양정무·백승재·김성수·김관영, 첫 공식 선거운동

6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오전 전북 전주시 덕진구 가련광장에서 더불어민주당 이원택 전북자치도지사 후보가 거리 유세를 하고 있다.연합뉴스

6·3 지방선거 공식선거운동 첫날인 21일 오전 전북 전주시 덕진구 종합경기장 사거리에서 국민의힘 양정무 전북자치도지사 후보가 거리 유세를 하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 공식선거운동 첫날인 21일 오전 전북 전주시 완산구 효자동 안행교사거리에서 진보당 백승재 전북특별자치도지사 후보가 진보당 전북 후보들과 함께 거리 유세를 하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 공식선거운동 첫날인 21일 오전 전북자치도청 앞에서 무소속 김성수 전북자치도지사 후보가 거리 유세를 하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 무소속 김관영 전북특별자치도지사 후보가 전주시 완산구 롯데백화점 사거리에서 유세를 하고 있다.연합뉴스

6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 전북특별자치도지사 후보들도 전주 도심에서 선거운동을 시작, 13일간의 레이스에 들어갔다.

더불어민주당 이원택 후보는 이날 전주시 덕진구 가련광장에서 출근길 인사로 본격적인 선거운동을 시작했다.

이 후보는 교통섬에 서서 교차로를 지나는 시민들에게 허리 숙여 인사하거나 손을 흔들며 소중한 한 표를 부탁했다.

이 후보는 유세차에 올라 "전북은 동학혁명으로 민주화의 시초를 일군 민주화 운동의 성지"라면서 "그런데 전북은 수도권, 지방간, 호남권에서도 소외당하는 삼중 소외를 겪고 있다"고 지적했다.

그러면서 "저는 이재명 대통령과 함께 전북의 자존심을 되찾겠다"며 "무능한 도정과 삼중 소외를 끝장내고 전북 대도약의 발판을 만들겠다"고 약속했다.

국민의힘 양정무 후보도 종합경기장 사거리에서 유권자들과 만났다.

양 후보는 보행 신호가 켜질 때마다 교차로 이곳저곳을 분주히 돌아다니며 출근길 시민들을 만났다.

양 후보는 "지금껏 민주당 후보들에게 계속 표를 줬지만, 현재 전북은 전국에서도 가장 낙후된 곳"이라며 "전북 발전을 위해서 다른 대안을 찾아야 한다는 목소리가 들끓고 있다"고 강조했다.

그러면서 "저 양정무가 기업이 몰려오는 전북, 우리 아들딸이 취업 걱정 없이 행복한 전북을 만들겠다"며 "능력 있는 후보, 강한 후보인 양정무에게 표를 몰아달라"고 외쳤다.

진보당 백승재 후보 역시 전주시 완산구 효자동 안행교사거리에서 선거운동에 들어갔다.

백 후보는 강성희 전주시장 후보, 김금주 전주시의원 후보 등과 함께 출근하는 시민들에게 힘차게 인사하며 표심 공략에 나섰다.

백 후보는 "민주당이 독점해온 전북 정치가 전북을 가장 낙후한 도시로 만들었다"며 "진보당은 공공 배달앱 도입 등 서민과 가장 밀접한 정책을 펼쳐왔다. 도민만을 위해 열심히 일할 정당이 전북에도 필요하다"고 호소했다.

그러면서 "진보와 민주의 양 날개로 전북 정치를 재편해달라"며 "이번 지방선거에서 반드시 5번 진보당을 전북 제2의 정당으로 만들어달라"고 강조했다.

무소속 후보들도 선거운동 열전에 뛰어들었다.

도청 앞에서 양복 차림으로 선거 유세에 나선 김 후보는 아직 유세차량이 도착하지 않은 탓에 이름이 크게 써진 어깨띠만 두른 채 유권자들 앞에 섰다.

김 후보는 "(자임추모공원 시설 이용이 제한돼 도청 앞에서 집회하는) 이 유족들은 1년 넘게 추모권이 제한돼 있다"며 "전북 행정의 무능을 보여주는 첫 번째 장소인 만큼 이곳에서 선거운동을 시작하게 됐다"고 설명했다.

그러면서 "전북이 나아가야 할 방향은 도를 4대 권역으로 나누어서 각 기능을 갖도록 하는 것"이라며 "4대 권역시 운영, 도에서 획득한 자산을 도에 투자하는 순환 시스템 구성 등으로 전북을 발전시킬 것"이라고 호소했다.

민주당에서 제명돼 무소속으로 출마한 김관영 후보도 이날 롯데백화점 전주점 사거리에서 유세차에 올라 선거운동의 첫발을 뗐다.

김 후보는 대로를 지나는 운전자들과 일일이 눈을 맞추고 손을 흔들면서 한표를 호소했다.

김 후보는 "도지사는 누가 뽑느냐. 민주당 중앙당 지도부가 아니라 도민이 뽑는다"며 "전북의 미래는 우리 도민 스스로 개척해야 한다"고 강조했다.

이어 "지난 4년간 과거 상상하지 못했던 만은 새로운 산업이 (전북에서) 시작됐다"며 "어렵게 뿌리내린 씨앗이 열매를 맺도록 도민들이 힘을 모아달라"고 간청했다.

후보자들은 이날부터 오는 6월 2일까지 매일 오전 7시∼오후 11시 공개장소 연설·대담, 명함 배부, 현수막 게시 등을 통해 적극적으로 유권자들에게 지지를 호소할 수 있다.

다만 공개장소 연설·대담 차량에 부착된 확성장치 및 휴대용 확성장치, 녹음기와 녹화기는 오후 9시까지만 사용할 수 있다.

소리 출력 없이 화면만 표출하는 경우에는 오후 11시까지 선거운동을 할 수 있다.

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