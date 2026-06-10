공실률 차이만 7배⋯전주 지역 상권 양극화 심각

공실률 최저 전주서부 4.42%, 최고 한옥마을 31.24% 한옥마을 소규모 공실률 0%⋯카페·기념품점 등 집중

전주한옥마을 전경./전북일보 DB

전주시 내 상권이 상반된 공실률을 보이는 등 양극화가 심각한 것으로 나타났다.

10일 전주시정연구원이 발표한 JJRI 이슈 브리프 제26호 ‘전주 상업용 부동산 시장 진단과 정책 방향’에 따르면 전주시 내 5개 상권의 올 1분기 기준 중대형 상가 공실률은 전주서부(4.42%), 전주서부신시가지(11.89%), 송천동(18.05%), 전주동부(26.97%), 전주한옥마을(31.24%) 순이다.

전주서부와 전주한옥마을의 공실률 차이가 무려 7배에 달한다. 전주시는 같은 도시에서도 회복 상권, 정체 상권, 급속붕괴상권이 동시 진행되는 구조적 비대칭 상태에 놓여 있다는 의미다.

전주서부는 전북 13개 상권 중 유일하게 회복 추세를 보였다. 9분기 동안 공실률이 8.13%에서 4.42%까지 떨어졌다.

반면 전주한옥마을은 7개 분기 동안 21.7%에서 31.2%까지 급증하는 등 가장 빠른 악화 속도를 보인 것으로 조사됐다.

전주시정연구원은 전주한옥마을이 가장 공실률이 높은 원인은 관광객 감소가 아닌 대형 점포 부문의 위기인 것으로 분석했다.

전주한옥마을 내 중대형 상가 공실률은 31.4%에 달했지만, 소규모 상가 공실률은 0%로 집계됐다.

임대료만 놓고 보면 소규모 상가는 ㎡당 3만 9880원으로 전북 최고 수준이다. 중대형 상가가 1만 6610원인 점을 고려하면 2.4배 높다.

전주한옥마을의 임차 수요가 카페·기념품점 등 작은 가게에 집중돼 있고,한옥형 식당·갤러리 등 큰 점포는 임차인을 못 구하는 미스매치 구조다.

이에 전주시정연구원은 정책 제언으로 전주한옥마을 위기 대응 패키지(임대료 안정화 협약·대형 점포 분할 인센티브·거점 기능 강화) 등을 제시했다.

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