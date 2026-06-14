[새아침을 여는 시] 레퀴엠-배귀선

골목 어귀 개오동 함성으로 치솟는 오월이다 풍문 같은

소식이나 껴안고 있는 오월이다

베고 누운 그늘이 비명처럼 번져 어금니 깨문 그 날이

또 다시 신열을 앓는다

아버지 영정을 들고 서 있는 광주의 어린 기억, 총성

쟁쟁한 미얀마 거리 몰려나온 인파를 따라 달린다

달릴수록 벗어나지 못한 막다른 골목 개오동, 오늘을 질

끈 동여맨 사람들의 이마에 붉은 길이 흘러내린다

벽 앞에서 길 만드는 이여

막다른 폭력의 그늘을 베어 악기를 만들자

세 손가락 높이 들어 노래하자

총구에 쓰러진 어제를