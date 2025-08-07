군산금강미래체험관, RE100 도시 실현 이끄는 녹색 교육 허브 '우뚝'

상반기만 1만 8490명 교육 프로그램 참여

시민의식 변화와 행동 실천 등에 기여

군산금강미래체험관이 다양하 기후 프로그램 등을 통해 지역 ‘RE100 산업도시’ 비전을 실현하는 핵심 교육 인프라로 자리매김하고 있다./사진제공=군산시

군산금강미래체험관이 지역 ‘RE100 산업도시’ 비전을 실현하는 핵심 교육 인프라로 자리매김하고 있다.

RE100은 기업이나 도시가 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 전환하는 글로벌 캠페인으로, 군산시는 이를 산업정책의 새로운 방향으로 채택하고 있다.

이런 가운데 금강미래체험관이 이 같은 정책에 발맞춰 시민의식 변화와 행동 실천을 견인하고 있다.

시에 따르면 올 상반기(3~6월) 동안 금강미래체험관을 찾은 시민과 학생은 1만8490명으로 나타났다.

이 기간 동안 1012회의 환경교육 프로그램이 운영됐으며, 이는 단순한 참여율을 넘어 ‘기후위기는 모두의 문제’라는 인식 확산의 증표로 평가되고 있다.

금강미래체험관의 프로그램은 ‘보고, 듣고, 만지는’ 오감 체험 중심으로 구성돼 있다.

유치원과 초등학교 대상 프로그램은 상반기에만 99회, 1051명의 어린이가 참여했으며, 하반기에도 146회가 접수되는 등 큰 호응을 얻고 있다.

‘찾아가는 초등미래교실’에는 5395명의 학생이 참여해 프로젝트형 환경수업을 경험했고, 다양한 주제로 구성된 활동을 통해 환경 감수성을 키우는데 일조했다.

여기에 교육부의 늘봄프로그램과 연계한 환경수업에는 84개 학급, 5670명이 참여했으며 환경일기 쓰기‧폐현수막 재활용‧초록별 미션 대작전 등의 활동은 일회성 행사를 넘어 일상 속 실천으로 확장되고 있다.

성인 시민을 위한 교육도 활발히 운영되고 있다.

시민 환경동아리 ‘군산지킴이’는 친환경 밀랍 랩 만들기 등 일상 속 탄소중립 실천 문화를 함께 확산시키고 있으며, 공무원 대상 환경교육과 교사 연수 프로그램 ‘지구를 구하는 교사 툰베리’는 교육과 행정이 함께 움직이는 민관 협력 모델로 주목받고 있다.

김현숙 군산시 기후환경과장은 “금강미래체험관은 단순히 환경을 배우는 공간이 아니라 시민이 일상에서 해법을 찾을 수 있도록 돕는 실천의 장”이라며 “이곳이 전국적인 녹색 교육 모델로 자리잡을 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.

